La Generalitat defiende en Bruselas el sector arrocero de la Comunitat Valenciana y la necesidad de proteger el cultivo

Intervención de Broseta en Bruselas - GVA

VALÈNCIA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Representación ante la Unión Europea y las Comunidades Autónomas, Pablo Broseta, ha defendido en Bruselas, el sector arrocero de la Comunitat Valenciana durante una intervención en la reunión preparatoria de Agricultura del Grupo EPP-CdR, en la que ha insistido en que "proteger este cultivo es proteger un equilibrio social y ambiental que todos reconocemos como valioso".

En su intervención, Broseta ha reiterado "la plena disposición del Gobierno valenciano para trabajar con todas las instituciones europeas y con los Estados miembros en busca de una solución más ajustada a las necesidades del mercado y del sector", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Nuestro objetivo no es bloquear acuerdos, sino garantizar que sean justos, viables y sostenibles para los agricultores profesionales que dan vida a nuestras zonas rurales", ha expuesto y ha añadido que desde el Gobierno valenciano expresan su "profunda preocupación ante el resultado alcanzado en el trílogo sobre la reforma del Sistema de Preferencias Generalizadas".

Para Broseta, "el acuerdo que se ha presentado no ofrece las garantías que el sector arrocero europeo necesita y se aleja del objetivo compartido de asegurar una competencia equilibrada y sostenible en nuestro mercado interior".

En este sentido, ha resaltado que el mecanismo de salvaguardia previsto, con un umbral de 562.000 toneladas, "no refleja las dinámicas reales del mercado". "Este año, con volúmenes inferiores a esa cifra, ya hemos asistido a un deterioro notable de los precios en origen, que compromete seriamente la viabilidad económica de nuestros productores", ha advertido.

Por tanto, ha apuntado que es "legítimo cuestionar que esta salvaguardia pueda activarse en situaciones en las que el daño ya está demostrado". Además, la Comisión Europea ha reconocido que Europa "podría perder alrededor de 100.000 hectáreas de cultivo de arroz en los próximos años, afectando especialmente a variedades que coinciden con las producciones de países beneficiarios del SPG".

Según Broseta, "esta previsión evidencia la necesidad de mecanismos más sólidos y coherentes". Ante esta situación y conscientes de la "complejidad" del expediente y del "esfuerzo negociador" realizado, el representante del Consell ante la Unión Europea ha indicado que "debemos pedir que las instituciones europeas, tanto el Parlamento como el Consell, reflexionen antes de validar definitivamente este acuerdo".

Por último, el secretario autonómico ha recordado que España, y muy particularmente la Comunitat Valenciana, cuentan con zonas productoras donde "el arroz no es solo una actividad económica: es paisaje, es biodiversidad y es identidad territorial".