La Generalitat defiende la "gobernanza inteligente" para "un turismo más competitivo y sostenible"

Autoridades y representantes de instituciones y entidades posan en el Digital Tourist 2026, celebrado en Benidorm (Alicante) - GVA

ALICANTE, 7 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero, ha participado en la apertura de la novena edición del congreso nacional Digital Tourist, celebrado en Benidorm (Alicante), donde ha subrayado la importancia de la "gobernanza colaborativa inteligente" para "seguir impulsando un turismo más competitivo, sostenible y generador de bienestar".

Durante su intervención, Camarero ha señalado que Benidorm es "un ejemplo de transformación, de adaptación, de inteligencia aplicada al destino y de capacidad para evolucionar con visión", por lo que ha defendido que la ciudad es el escenario "idóneo" para acoger este foro, detalla el Consell en un comunicado.

Asimismo, ha agradecido a Ametic la organización de una nueva edición de Digital Tourist y la "oportunidad" de reunir en la Comunitat Valenciana a la industria turística y a la digital, dos sectores que, según ha remarcado, "son decisivos para el futuro por su capacidad para aportar innovación, competitividad, productividad y mejores herramientas para la toma de decisiones".

En este contexto, el secretario autonómico ha abundado en que el turismo "representa en torno al 19 por ciento del PIB de la Comunitat Valenciana y da empleo a más de 380.000 personas", al tiempo que ha defendido "la necesidad de avanzar desde un modelo centrado principalmente en la promoción hacia otro" basado en una "mejor gestión de los flujos, la anticipación, la diversificación, la desestacionalización y la mejora de la convivencia entre visitantes y residentes".

En este sentido, ha dicho que la Comunitat Valenciana "apuesta por un modelo de gobernanza colaborativa inteligente, en el que la digitalización y los datos son herramientas imprescindibles para conocer mejor la realidad de cada destino, tomar decisiones más precisas y adaptar las políticas públicas a las necesidades concretas de cada territorio".

No obstante, ha subrayado que la tecnología y los datos "no sustituyen a la política turística, sino que deben estar al servicio de una estrategia sólida, con criterio, contexto, sensibilidad territorial y visión para responder a realidades tan distintas como la de una gran ciudad turística internacional o la de un municipio de interior".

RED DE DESTINOS TURÍSTICOS INTELIGENTES

Durante su intervención, Camarero también ha defendido el "impulso" de la Generalitat a "un modelo turístico sostenible y sostenido, reforzándolo con datos, con innovación y con inteligencia artificial".

Así, ha resaltado la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana, "que agrupa ya a alrededor de 140 destinos y empresas, consolidando un ecosistema en crecimiento que ha incorporado la innovación y la cultura del dato como parte de su forma de trabajar", señalan desde el Consell.

También ha puesto en valor el Sistema de Inteligencia Turística de la Comunitat Valenciana, impulsado desde Turisme Comunitat Valenciana e Invat·tur, "como una herramienta para avanzar hacia una gestión más anticipativa, más precisa y más útil para los destinos, capaz de transformar los datos en conocimiento y ese conocimiento en mejores decisiones públicas".

Asimismo, ha recalcado que las personas son el "elemento decisivo" de esta transformación y ha incidido en que Turisme Comunitat Valenciana "impulsa formación en competencias digitales para el sector mediante una inversión de 5,7 millones de euros en cursos gratuitos, 'online' y flexibles, adaptados a distintos perfiles profesionales".

En el acto han participado también el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el presidente de Segittur, Enrique Martínez; el de Ametic, Francisco Hortigüela, y el de RECI, José de la Uz.