La Generalitat destina 400.000 euros en 2025 para rehabilitar el Santuario de Sant Joan de Penyagolosa

CASTELLÓ 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Cultura ha publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) el convenio suscrito con el Obispado de Segorbe-Castellón por el que se destina este año una subvención nominativa de 408.769 euros para continuar colaborando en la financiación de los trabajos de recuperación y rehabilitación del Santuario de Sant Joan de Penyagolosa.

Esta cantidad supone el 50% de los gastos acometidos en el último año, que ascienden a 770.636 euros destinados a proseguir con las obras de rehabilitación de los edificios de este conjunto histórico. El objetivo final es poner en valor el conjunto monumental y crear una zona de albergue que pueda dar servicios a las visitas al santuario, detalla la administración autonómica.

La Generalitat suscribió en junio de 2021 un acuerdo con el Obispado con el fin de llevar a cabo las actuaciones necesarias para la restauración de este conjunto arquitectónico protegido como Bien de Interés Cultural (BIC) y Monumento Histórico-Artístico ubicado en el término castellonense de Vistabella del Maestrat.

Se trata de una actuación que da valor a los diferentes usos de este bien patrimonial, lo que abarca la realización de actos de culto, actividades turísticas y culturales, la utilización de la hospedería y la dinamización del conjunto histórico y su entorno natural.

Para ello, se recoge el compromiso de la Generalitat y la Diputació de Castelló de financiar entre ambas el 50% del coste de estas obras para su rehabilitación y conservación, que ascienden a un total de 4,5 millones de euros.

Según se recoge en su redacción inicial, el convenio tenía una vigencia máxima de tres años, hasta final de 2023, con posibilidad de una única prórroga y sin que pudiera superar el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, la complejidad técnica de las obras y el interés público justifican la necesidad de extender un año más la vigencia del acuerdo, hasta final de este año.

Fruto de este acuerdo marco, la Conselleria de Cultura ha aportado a esta actuación una cantidad global de 1.973.000 euros entre 2022 y 2024.

El Santuario de Sant Joan de Penyagolosa, de origen gótico, es un conjunto arquitectónico enclavado en el Parque Natural del Penyagolosa propiedad de la Diócesis de Segorbe-Castellón, que supone un valiosísimo elemento del patrimonio histórico y cultural de las comarcas de Castellón.

Está formado por un conjunto de edificaciones que tiene su origen a finales del siglo XIV, aunque su núcleo principal data del XVI mientras la iglesia fue edificada en el XVIII.

Además de su valor arquitectónico y artístico, cada año acoge una de las manifestaciones culturales y religiosas más singulares de la Comunitat Valenciana: el conjunto de peregrinaciones desde los municipios de Les Useres, Culla, Xodos, Vistabella del Maestrat y Puertomingalvo, lo que le confiere un especial valor.