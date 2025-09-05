La Generalitat dice que las declaraciones de Vilaplana "confirman que Mazón estuvo informado y pendiente" el 29O

Archivo - El 'president' de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana dice que las declaraciones de la periodista Maribel Vilaplana en la carta abierta remitida a los medios de comunicación "confirman que el 'president' de la Generalitat --Carlos Mazón-- estuvo informado y pendiente de la emergencia desde la primera llamada que recibió de la consellera de Interior".

Así lo afirman fuentes de Presidencia de la Generalitat después de que Vilaplana asegure este viernes que es la "primera interesada" en que se clarifiquen los hechos del 29 de octubre --día de la dana que arrasó parte de la provincia de Valencia y en la que fallecieron 228 personas-- y reconozca que fue "un error" pedir que no se difundiera en un primer momento que había comido con Mazón porque le parecía "injusto" quedar "vinculada" a "un capítulo tan doloroso". "A los responsables les corresponde dar explicaciones que yo no puedo dar".

Las mismas fuentes rechazan y condenan "los injustificables y repugnantes ataques machistas recibidos por la periodista". Además, insisten en que, "como ella ha expresado en la carta, no interfirió en la gestión y desarrollo de la emergencia del 29 de octubre".