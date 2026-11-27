Mapa sobre la posición del 'Med Emre'. ARCHIVO. - Europa Press

VALÈNCIA/PALMA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El gobierno valenciano cree que "sería incomprensible" que el 'Med Emre' --el buque que naufragó a unas 20 millas de Ibiza-- fuera trasladado a la costa valenciana.

Fuentes de la Generalitat han recalcado a Europa Press que "nadie" les ha informado de "la situación real del barco". Asimismo, consideran que "sería incomprensible traer ese barco cargado de fuel en un trayecto tan largo hasta nuestra costa". "El Gobierno debe de asumir su responsabilidad", remarcan.

Sobre esta cuestión se ha pronunciado este mismo viernes el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, quien, a preguntas de los medios, ha expresado la "hondísima preocupación y muchísima tristeza" por el naufragio del buque y ha manifestado que "espera" que haya "coordinación" con el Gobierno central en las actuaciones que se desarrollen.

Sobre esta coordinación, Barrachina ha indicado que el Gobierno ha celebrado esta mañana en València una reunión de seguimiento a la que no se ha invitado al Consell y ha explicado que a las 14.00 horas iba a tener lugar otra reunión entre la Generalitat y el Gobierno central. "Confiamos que sea de coordinación y para recibir toda la información", comentaba antes de este encuentro.

Fuentes de la administración autonómica han precisado a Europa Press que se trata de una nueva reunión informativa, como seguimiento de la que hubo ayer a las 20.00 horas, convocada por la directora general de Marina Mercante y en la que participa el director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Vicente León.

BALEARES TAMBIÉN RECHAZA ACOGERLO

Por su parte, también ha mostrado rechazo a acoger la embarcación el portavoz del Govern balear, Antoni Costa, quien ha aseverado: "Pedimos a los ministerios competentes que nos digan cuál es el plan, pero este plan no puede pasar por los puertos de Baleares", ha remarcado en la rueda de prensa.

Igualmente, ha asegurado que el Ejecutivo de Baleares "desconoce totalmente" en plan de actuación en relación con el 'Med Emre'. "Exigimos que en las próximas horas los responsables de la gestión den la tranquilidad y las explicaciones pertinentes", ha reclamado.

"CONFIANZA Y TRANQUILIDAD"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, ha trasladado "confianza y tranquilidad" con las labores de los servicios de emergencias y en los sectores implicados que están trabajando para "eliminar cualquier tipo de peligro".

En declaraciones a los medios, el delegado ha subrayado que este jueves por la noche hubo una reunión entre los servicios de Emergencias de Baleares y de la Comunidad Valenciana, junto con la Marina Mercante.

Asimismo, está previsto que esta tarde se celebre un nuevo encuentro para analizar la situación. Igualmente, ha afirmado "desconocer" si el buque podría ser remolcado a algún puerto de las Islas, señalando que también podría ser un puerto no español.