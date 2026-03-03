Generalitat y Diputación de Alicante firman un convenio de colaboración para el control e inspección de depuradoras

Firma del convenio de colaboración entre la Generalitat Valenciana y la Diputación de Alicante - GVA

ALICANTE, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero de la Generalitat Valenciana y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, Vicente Martínez Mus, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, han firmado un convenio de colaboración por el que la institución provincial asumirá el control e inspección de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración de Alicante y la administración autonómica financiará los trabajos a través de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR).

La Diputación asume, así, el ejercicio de estas funciones en las condiciones establecidas, mientras que la Generalitat, a través de la citada entidad, financiará los gastos con 11,2 millones de euros hasta 2030.

La medida responde a "criterios de eficiencia en la gestión pública", ya que la prestación delegada a la Diputación supone "un menor coste", con el fin de generar "un ahorro que repercute directamente en la sostenibilidad económica", según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Además, la institución provincial desarrollará los trabajos "con autonomía", en coordinación con la Generalitat, al tiempo que comunicará las condiciones concretas de la prestación del servicio, que incluirán, entre otras actuaciones, el control analítico y el seguimiento de la monitorización de la calidad del agua.

Por su parte, la EPSAR financiará hasta 2030 con 11.200.359 euros los gastos derivados de los trabajos de control de la explotación de las instalaciones públicas de saneamiento y depuración en el ámbito de la provincia de Alicante, previa justificación de estos, con los siguientes límites máximos por anualidades: en 2026, hasta 2.118.921 euros; en 2027, hasta 2.177.815; en 2028, hasta 2.238.366; en 2029, hasta 2.300.622, y en 2030, hasta 2.364.633.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Asimismo, Mus ha mostrado su "satisfacción" por haber llegado a este acuerdo, que según el vicepresidente tercero, mejorará "el funcionamiento de la entidad de saneamiento de aguas" a través de la colaboración institucional.

En este sentido, ha destacado que "en poco tiempo" se ha conseguido "dinamizar con intervenciones en la provincia de Alicante, no solo las que se hacen a través de la Diputación, sino también las que forman parte del plan de inversión de la Generalitat que destina 106 millones este año".

Por su parte, Pérez ha calificado de "histórico" este convenio, ya que "por fin" se va a ejecutar "de forma perfecta esa capacidad que tiene la Diputación en atender el tratamiento y depuración de aguas".