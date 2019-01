La Generalitat está dispuesta a negociar "todo lo que sea posible" dentro del marco legal con los trabajadores de FGV

Publicado 08/01/2019 13:38:09 CET

VALÈNCIA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este martes que el Consell está "dispuesto a negociar todo lo que sea posible" dentro del marco legal con los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), y ha incidido en que están "en un diálogo permanente".

Así se ha pronunciado Puig al ser preguntado por los medios por la petición sindical de que Presidencia medie para encontrar una solución en torno a la reclamación de mejoras salariales por la que se han convocado paros en Metrovalencia y TRAM d'Alacant.

"Estamos en un diálogo permanente, lo que no podemos hacer es lo que no podemos hacer. Si la legalidad no nos permite aumentar el suelo más allá de lo que podemos, es el cumplimiento de la ley de estabilidad presupuestaria", ha dicho, para reiterar que "dentro del marco legal" están dispuestos a negociar "todo lo que sea posible".

Lo más importante, ha indicado el 'president', "es el servicio público de movilidad para los ciudadanos". "Y nos duele que se vea afectado", ha afirmado.