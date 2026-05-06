La Generalitat exige "agilizar" obras en los aeropuertos de la Comunitat Valenciana ante el "crecimiento" turístico

Archivo - Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández - GVA - Archivo

ALICANTE, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat, Marián Cano, ha exigido "agilizar" las actuaciones previstas en los aeropuertos de Alicante-Elche Miguel Hernández y Valencia para "acompasar su capacidad al crecimiento sostenido de pasajeros y reforzar la conectividad de la Comunitat Valenciana".

Así lo ha expresado durante su intervención en la clausura de la asamblea general de la patronal hotelera Hosbec que se ha celebrado este miércoles en la terminal aeroportuaria alicantina, detalla el gobierno valenciano en un comunicado.

Por un lado, ha defendido que "los fondos Next Generation dirigidos al turismo deberían haberse diseñado de otra forma, con un enfoque más útil y directo para favorecer la competitividad del destino".

Y, por otro, la responsable de la política turística del Consell ha insistido en que "la infrafinanciación que sufre la Comunitat Valenciana no puede seguir aplazándose" y ha exigido "una propuesta firme, justa y definitiva, porque mantener esta situación lastra la capacidad del destino para sostener servicios públicos, ejecutar inversiones estratégicas y acompañar con suficiencia a sectores clave como el turístico".

Cano ha incidido en que "la Comunitat Valenciana no solo crece en visitantes, sino también en valor". En este sentido, ha abundado en que "el gasto turístico internacional superó en 2025 los 16.000 millones de euros, con un incremento superior al seis por ciento interanual, y que la Comunitat Valenciana encadena cinco meses consecutivos de subida de este indicador, desde noviembre de 2025 hasta marzo de 2026".

Asimismo, ha señalado que "estos resultados deben traducirse en más competitividad, más empleo y más oportunidades", y ha incidido en que ese crecimiento tiene también un reflejo "claro" en el mercado laboral, "ya que la Comunitat Valenciana cerró 2025 con alrededor de 323.000 personas empleadas en actividades turísticas, un 4% más interanual".

Del mismo modo, Cano ha agradecido la labor de Hosbec como "organización de referencia del sector alojativo" y ha puesto en valor "su capacidad de interlocución, su visión estratégica y su contribución a la mejora continua de la competitividad turística de la Comunitat Valenciana".

En este sentido, ha recordado que "la entidad representa a más de 380 empresas y 115.000 plazas de alojamiento en la Comunitat Valenciana" y "que esa colaboración estable con la Generalitat se ha traducido entre 2023 y 2025 en más de 2,68 millones de euros destinados a promoción, 'comarketing', empleo e innovación".

AYUDAS PARA "POSICIONAMIENTO"

Por otro lado, Cano ha avanzado que la convocatoria de ayudas de Turisme Comunitat Valenciana "para el impulso al posicionamiento de las empresas y el 'marketing' de producto turístico" cerró su plazo el pasado 30 de abril, con 303 solicitudes, lo que supone "un 16% más que en la edición anterior".

"Esta respuesta del tejido empresarial confirma la confianza del sector en una línea de ayudas dotada con cuatro millones de euros y orientada a respaldar acciones de promoción, comercialización y visibilidad de la oferta turística de la Comunitat Valenciana en los mercados nacionales e internacionales", ha remarcado la consellera.

También ha asegurado que "el Consell y Turisme Comunitat Valenciana seguirán acompañando al sector en ámbitos como la promoción, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad, con el objetivo de consolidar un modelo turístico cada vez más sólido, profesional y generador de valor para todo el territorio".

"CONEXIÓN FERROVIARIA"

De otro lado, el presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha avanzado que las previsiones del sector para la temporada estival "baten récords tanto en la llegada de pasajeros a la terminal alicantina como en las pernoctaciones y reservas".

Según ha trasladado el responsable institucional, el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández es "la principal puerta de entrada para el turismo internacional y nacional y también de salida para los propios alicantinos", por lo que ha reclamado "las inversiones necesarias para consolidar la progresión del sector turístico en la provincia", señala la institución provincial en un comunicado.

"En 2027 sí o sí España tiene que tener unos Presupuestos Generales del Estado, porque a eso es a lo que se supedita el crecimiento de un territorio y el reconocimiento de lo que este aporta al bienestar común y a la calidad de vida de la ciudadanía", ha dicho Pérez.

El presidente de la Diputación ha insistido en que, "si las inversiones que necesita un aeropuerto están bien planificadas", hay "una buena noticia". Sin embargo, ha asegurado: "El problema de la terminal alicantina, que ya está en 20 millones de pasajeros, sigue siendo que hablamos de sostenibilidad ambiental y condenamos a los turistas a salir por una única carretera para conectar con todos nuestros grandes destinos turísticos".

En este punto, ha insistido en que la provincia "necesita una conexión ferroviaria", tras lo que ha añadido: "Si no la planificamos y la ultimamos ya, dentro de poco vendrán los lamentos".

"Tenemos en la Costa Blanca una gran marca turística, pero sobre todo una provincia que crece y se desarrolla bien Contamos con el quinto aeropuerto de España en número de pasajeros para la cuarta provincia de España en población", ha apostillado, al tiempo que ha manifestado que hay algún factor que se debe "corregir" y que ello se hará "con la ayuda del sector empresarial".

Pérez ha afirmado que "hace una década los números de la terminal alicantina reflejaban diez millones de pasajeros" y ahora se puede hablar de que "ya", con la "proyección" del complejo, se superarán "los 20 millones".

"EL TURISMO SUMA"

Durante la asamblea general de Hosbec, Pérez ha ensalzado igualmente la labor que desarrolla la asociación empresarial turística valenciana, que, a su juicio, representa "una de las grandes patronales nacionales y de la marca España". "Y hay que reconocerla como tal por sus cifras, por el número de colectivos, empresas y directivos que nos acompañáis y formáis parte del ente", ha indicado.

Finalmente, el presidente de la Diputación y primer edil de Benidorm ha reivindicado el turismo: "Somos una tierra donde la gente quiere venir a vivir o a disfrutar. Facilitemos que tengan capacidad de llegada, como nosotros queremos tener capacidad de tránsito, de movilidad y de salida. Y ese es el gran esfuerzo. Yo suscribo y subrayo, el turismo suma, y suma mucho".