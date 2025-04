Generalitat exige a Compromís que rectifique y afirma que no había confirmación oficial de víctimas a las 20.33 del 29O

Asegura que la información procedía de las fuerzas de la intervención y constaba en la solicitud "siguiendo un criterio de prudencia"

La Conselleria de Emergencias ha negado que hubiera retraso en el envío del email para solicitar el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME) el día de la dana y ha asegurado que no tenía confirmación oficial de posibles fallecidos a las 20.33 horas de esa jornada. En esta línea, recalca que la Generalitat no tuvo confirmación de fallecimientos hasta medianoche.

Así lo ha indicado después de que Compromís haya hecho público un informe del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), firmado por el subdirector general Jorge Suárez a las 20.30 horas del 29 de octubre, que solicitaba la colaboración de la UME ante una situación con daños personales como "evacuados, fallecidos, atrapados y heridos". El documento se remitió desde la sala del 112 a la Delegación del Gobierno vía correo electrónico a las 20.35 horas.

La Generalitat ha pedido a Compromís que "rectifique de inmediato" porque sus declaraciones "no se corresponden con la verdad", le ha acusado de "ignorancia" por "no saber interpretar unos simples datos", al tiempo que ha criticado que la coalición "solo quiere generar crispación contra las instituciones valencianas".

Así, la Conselleria de Emergencias e Interior afirma que el despliegue de la UME se solicitó la tarde del 29 de octubre de 2024 "en dos minutos" y ha desmentido que, como ha apuntado Compromís, se tardara "una hora". La coalición asegura que estaba listo a las 19.34.

La Conselleria ha manifestado que esa afirmación es "absolutamente falsa" y ha reiterado que la hora que aparece en el correo electrónico al que hace referencia Compromís "corresponde a la zona horaria UTC +0, y no a la hora oficial en España (UTC +1)". "Es decir, las 19.34h UTC +0 son, en realidad, las 20.34 horas en España", apunta Emergencias.

El correo fue firmado digitalmente por el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, a las 20.33 horas, "y remitido inmediatamente después, a las 20.34 horas, a la Sala de Emergencias y a las 20.35 horas a la Delegación del Gobierno y al CENEM (Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias)".

La Conselleria de Emergencias asegura que no solo no hubo demora alguna "sino que es completamente falsa y errónea la afirmación de que el documento se retrasó una hora" porque el mensaje "no estaba ni preparado, ni enviado ni listo antes de las 20.33 horas".

"CRITERIO DE PRUDENCIA"

Además, ha añadido que la información que llegaba al Cecopi sobre posibles fallecidos como consecuencia de la riada procedía de las fuerzas de intervención, como el cuerpo de bomberos, por ello "se hace constar en el documento de solicitud de refuerzo de la intervención de la UME siguiendo un criterio de prudencia, ya que no había certificación ni confirmación oficial de posibles fallecimientos a la hora que se remite el citado documento".

En ese documento se registran, según la "evaluación preliminar" de la situación de emergencia, "las circunstancias y condiciones que afectan a la emergencia, todo ello con el objetivo de que la UME reúna y active todas las capacidades y dispositivos necesarios para afrontar de la forma más eficaz posible la emergencia o cualquier otra situación que se podría estar produciendo".

En esta línea, asegura que la Generalitat "no tiene confirmación de fallecimientos hasta medianoche" y agrega que la prueba "evidente" es que el 'president', Carlos Mazón, "en su comparecencia pública de las 21.00 horas no puede confirmar fallecimientos y en la de medianoche sí".

"CAMPAÑA DE INTOXICACIÓN"

La Generalitat ha denunciado lo que ha calificado de "campaña de intoxicación y de bulos malintencionados" y ha lamentado que el grupo parlamentario Compromís "no tenga la suficiente pericia y capacidad para saber leer e interpretar documentos oficiales, lo que implica un nulo respeto por la verdad".

Asimismo, ha criticado y condenado "de forma enérgica la crispación a la que se ven sometidas las instituciones y la ciudadanía valenciana mediante mentiras constantes que solo buscan manipular una tragedia" y ha reclamado a Compromís que "deje de utilizar el sufrimiento de los valencianos para lograr titulares y empiece a actuar con responsabilidad".