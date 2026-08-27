La Generalitat exige al Gobierno "protección" a los menores que han llegado a Ceuta y apela a la reagrupación familiar

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, durante la Conferencia Sectorial de Infancia. - GVA

VALÈNCIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Servicios Sociales, Familia e Infancia, Elena Albalat, ha reclamado al Gobierno central "que asuma su responsabilidad y garantice la mayor protección de los menores" que han llegado a Ceuta "empezando por buscar a sus familias y cuando sea posible, facilitar su retorno y reunificación familiar".

Durante la Conferencia Sectorial de Infancia, Albalat ha apoyado la partida extraordinaria de 25 millones de euros "por solidaridad con Ceuta, que merece todos los recursos, aunque estos sean insuficientes y lleguen muy tarde", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

La consellera también ha manifestado que "la respuesta al caos generado no puede consistir en trasladar el problema a otras comunidades". Para la titular de Infancia de la Comunitat Valenciana, el Ejecutivo "tiene que asumir sus responsabilidades, hacer su trabajo y poner los recursos necesarios" para dar una "solución eficaz" y "dejar de generar más problemas".

"Nuestra posición desde el primer momento --ha explicado-- es el retorno, siempre de acuerdo con la Ley. Estamos hablando de personas que tienen una historia y, en muchos casos, una familia que hay que buscar". Por ello, ha reclamado "una actuación caso a caso que priorice la mayor protección del menor, la localización de sus familias y la reunificación familiar".

REPARTO DE MENORES

La titular de Servicios Sociales ha reclamado al Gobierno "que ponga orden antes de pretender repartir las consecuencias de su mala gestión a otras comunidades, ya que casi un mes después, todavía no saben ni cuántos menores hay en Ceuta".

"La solidaridad de la Comunitat Valenciana está fuera de toda duda, pero nunca puede sustituir la responsabilidad del Estado. Los menores necesitan protección, sus familias deben ser localizadas y esa es una obligación única del Gobierno de España", ha concluido.

En cuanto al encuentro, el Gobierno y las comunidades autónomas han aprobado el crédito extraordinario de 25 millones de euros para la atención de la infancia migrante en Ceuta. La reunión, a la que no han acudido Aragón, Extremadura y Castilla y León, tenía un único punto en su orden del día, sobre la ayuda para Ceuta, que ha sido aprobada por unanimidad de todas las autonomías presentes, según han confirmado fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia.

Al encuentro han acudido presencialmente Cataluña, Navarra, Canarias y Madrid, mientras las demás autonomías, a excepción de Aragón, Extremadura y Castilla y León, han participado de forma telemática.