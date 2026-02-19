La Generalitat finaliza las obras en la pasarela de Mas del Jutge, la última pendiente de recuperar en Torrent

Visita a la pasarela de Mas del Jutge - GVA

VALÈNCIA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha finalizado las obras en la pasarela de Mas del Jutge en Torrent (Valencia), que constituía la última infraestructura pendiente recuperar en el barranco Poyo a su paso por la localidad y el último vial por reconstruir en el municipio tras la riada, según ha señalado el Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida.

La intervención, llevada a cabo en colaboración con el Ayuntamiento de Torrent, forma parte del conjunto de obras de competencia municipal que la Generalitat está ejecutando, en el marco del Plan Endavant, en más de una veintena de localidades afectadas, debido a las dificultades de los municipios para asumir los trabajos.

Estas obras cuentan con una dotación global de 52 millones y la Generalitat tiene previsto que finalicen a lo largo del mes de marzo, según ha informado en un comunicado.

"La nueva pasarela, diseñada para peatones y ciclistas, mejorará la movilidad sostenible en Torrent, facilitará la circulación de personas y ayudará al municipio a recuperar la normalidad tras los devastadores efectos de las inundaciones", ha señalado Raúl Mérida, durante una visita al municipio, en la que ha estado acompañado por la alcaldesa, Amparo Folgado.

El comisionado para la Recuperación ha apuntado que la nueva pasarela "presenta un diseño más resistente frente a futuras crecidas o desbordamientos del barranco de l'Horteta". "La infraestructura es un ejemplo del compromiso del Consell por restablecer la movilidad y reconstruir las infraestructuras afectadas cuanto antes. A este objetivo hemos dedicado un gran esfuerzo desde el Consell porque somos conscientes de que las instalaciones viarias constituyen un elemento esencial para devolver la normalidad la gente y que puedan seguir desarrollando su proyecto de vida", ha explicado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El agua torrencial en el barranco de la Horteta, previo al barranco del Poyo, hizo colapsar el 29 de octubre de 2024 la pasarela peatonal que comunica el casco urbano de Torrent con la calle Perellonet, perteneciente al polígono industrial Mas del Jutge, con lo que se quedó sin conexión en ese punto ambos lados del barranco.

La nueva pasarela que se ha construido tiene una longitud de 75 metros y un ancho útil de 3,25. Para aumentar la resiliencia y mejorar el funcionamiento hidráulico, se ha elevado la cota del tablero, garantizando un margen de seguridad de dos metros sobre el nivel del agua en caso de avenidas extraordinarias.

VIGAS DE 25 METROS

Durante la construcción de la nueva estructura fue necesario ejecutar una obra de gran envergadura que incluyó el izado de las vigas, algunas de las cuales medían más de 25 metros de longitud, mediante una grúa autopropulsada de 500 toneladas, habilitada en una plataforma estable en el cauce.

La Generalitat ha invertido 1,5 millones en la reconstrucción de esta pasarela y una cantidad similar en la pasarela que da acceso al colegio Juan XXII en el municipio.

La Generalitat está destinando al municipio de Torrent un total de 60,8 millones de euros en el marco del Plan Endavant, entre inversiones y ayudas directas al municipio, para superar los efectos de la riada.

Entre otras, se han llevado a cabo actuaciones en infraestructuras autonómicas como la CV-33, la CV-36 o la CV-403 (el conocido como 'puente del McDonalds') fundamentales para Torrent, que junto a las pasarelas suman una inversión de más de 33 millones.

También está prevista la mejora del centro de salud mental de Torrent (880.000 euros), reparaciones de caminos rurales afectados por la dana (1,8 millones), actuaciones en tramos urbanos de cauces (2,4 millones), proyectos en materia de vivienda (400.000 euros) y medidas en infraestructuras judiciales (224.000 euros).

Asimismo, el municipio de Torrent ha recibido 22,2 millones de euros en ayudas directas de la Generalitat para hacer frente a las riadas. "Con estas inversiones, la Generalitat reafirma su compromiso con la recuperación y el bienestar de esta localidad y de todas las poblaciones afectadas por la dana", ha señalado Raúl Mérida.

Por su parte, la alcaldesa, Amparo Folgado, ha agradecido la actuación autonómica y ha valorado que la Generalitat Valenciana "ha cumplido su compromiso con Torrent, asumiendo una obra que el municipio no podía afrontar en solitario tras la dana y devolviéndonos una infraestructura moderna, segura y pensada para el futuro".

Esta era una obra necesaria y "muy esperada por los vecinos y por los empresarios del polígono. Es la conexión directa entre el casco urbano y una zona industrial estratégica para Torrent", ha apuntado en un comunicado.

Folgado ha destacado que "la nueva pasarela es más alta, más ancha, más segura y cuenta con iluminación. No solo recuperamos lo que teníamos, sino que mejoramos la infraestructura para garantizar mayor seguridad frente a futuras crecidas."

"Es una gran noticia para los más de 400 empresarios del entorno, para los trabajadores que acceden a pie o en bicicleta y para todos los vecinos que utilizan esta ruta para pasear o desplazarse. Hoy Torrent puede volver a cruzar el barranco con total seguridad", ha señalado la alcaldesa.