Generalitat finaliza la retirada de residuos dana en el interior tras cerrar puntos de acopio de Utiel y Sot de Chera

Punto de acopio en Utiel - GVA

VALÈNCIA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha dado por finalizado el dispositivo de retirada de residuos generados como consecuencia de la dana en el interior de la provincia de Valencia tras clausurar los puntos de acopio de Sot de Chera y Utiel (Valencia), que han permitido gestionar y retirar a lo largo de estos meses unas 27.000 toneladas de desechos, cañas y restos.

El Comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha visitado los puntos de acopio de Sot de Chera y Utiel, junto a los alcaldes de ambos municipios, Tomás Cervera y Ricardo Gabaldón respectivamente, el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, y otros cargos municipales.

La Generalitat ha invertido en global más de 6,3 millones en puntos de acopio de Sot de Chera y Utiel con el objetivo de facilitar la limpieza de la zona ante la devastación ocurrida el 29 de octubre de 2024.

"Tras la riada, los ayuntamientos se enfrentaban a una tarea inmensa como era la de retirar de sus municipios los residuos generados por la dana. Desde el Consell hemos querido asistirles en esta tarea y hemos asumido esta competencia municipal, ante la petición de muchos consistorios por su incapacidad para llevarlos a cabo este cometido por ellos mismos", ha explicado Raúl Mérida.

Para ello, desde el Consell se puso en marcha, en una primera fase, un Plan para ayudar a los municipios afectados a retirar y gestionar los residuos derivados de la riada --lodos, enseres y desechos arrastrados por el agua--. Este plan supuso una inversión global de 250 millones en toda la zona dana, la mayor de todas las inversiones del Consell en la recuperación, y ha permitido la retirada de más de un millón de toneladas de residuos.

Al finalizar el plan de recogida de desechos, los puntos de acopio fueron clausurados, pero pronto se volvieron a llenar, esta vez con escombros derivados de las obras de reconstrucción que se llevan a cabo en los municipios.

Ante esta situación, desde el Consell se puso en marcha un nuevo plan que ha permitido retirar escombros de la reconstrucción, voluminosos y algunos residuos peligrosos, como botes de pintura o disolventes. La inversión de la Generalitat en esta iniciativa, que contó con la participación de 19 municipios, fue de 40 millones.

"Estas actuaciones han permitido ir restaurando la normalidad en las localidades afectadas y superar la primera fase de la reconstrucción. Ahora estamos inmersos en una nueva fase de la recuperación en la que vamos a seguir trabajando en las actuaciones pendientes y, sobre todo, en impulsar medidas que hagan más resiliente nuestro territorio", ha señalado Raúl Mérida.

UTIEL Y SOT DE CHERA

Tanto Utiel como Chera han participado en estos dos programas del Consell de retirada de residuos. Por lo respeta a Utiel, se han retirado 24.500 toneladas de lodos, desechos y enseres arrastrados por el agua, tras una inversión de la Generalitat de 6,1 millones de euros y, posteriormente, se han recogido 2.285 toneladas de escombros, con un presupuesto de 176.000 euros.

Por su parte, en Sot de Chera la retirada de lodos tras la riada supuso la gestión de 225 toneladas --56.000 euros de inversión-- por parte de la Generalitat, mientras que por lo que respecta a los escombros de obras, se han retirado 85 toneladas --14.000 euros de inversión--.