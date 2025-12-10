Generalitat y Fiscalía avanzan en un "convenio pionero" para reforzar la lucha contra los siniestralidad laboral

Imagen de la reunión entre la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Francisco Ortiz Navarro. - GVA

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, se ha reunido con el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, Francisco Ortiz Navarro, para "profundizar en la cooperación institucional destinada a prevenir, investigar y perseguir con mayor eficacia los accidentes laborales".

Durante el encuentro, en el que también ha participado el secretario autonómico Antonio Galvañ, y el fiscal delegado especialista autonómico de Seguridad y Salud en el Trabajo, Jaime Gil Rubio, ambas instituciones han coincidido en la necesidad de reforzar los mecanismos de coordinación, intercambio de información y comunicación entre la Autoridad Laboral, la Inspección de Trabajo y la Fiscalía, para garantizar respuestas más rápidas y eficaces ante siniestros laborales graves, muy graves o mortales.

En este contexto, desde el ejecutivo autonómico recalcan que se está avanzando en las líneas del primer convenio de colaboración entre la Generalitat y el Ministerio Fiscal en materia de siniestralidad laboral, cuyo objetivo es reducir los accidentes, asegurar una investigación penal y administrativa eficaz y combatir la impunidad de conductas graves relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

El futuro convenio permitirá, según ha explicado Susana Camarero, "agilizar la investigación de los accidentes graves, muy graves o mortales, asegurar una respuesta más eficaz ante posibles infracciones y establecer cauces estables de colaboración entre Fiscalía, Autoridad Laboral e Inspección de Trabajo".

La vicepresidenta ha destacado que "este convenio situará a la Comunitat Valenciana entre las regiones más avanzadas" en la lucha contra los accidentes laborales y reforzará la seguridad jurídica en su investigación.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Valenciana de Seguridad, Salud y Bienestar Laboral 2025-2029, firmada con los agentes sociales en marzo, y refuerza sus líneas estratégicas destinadas al fortalecimiento institucional, la coordinación administrativa y la reducción de accidentes graves y mortales. Esta Estrategia sitúa a las personas en el centro de las políticas de prevención y representa el compromiso del Consell con la protección del bienestar laboral.

Finalmente, Camarero ha enfatizado que el Consell mantiene una política de tolerancia cero frente a incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales, y ha agradecido el trabajo que realiza el Ministerio Fiscal en la Comunitat Valenciana para la defensa de los trabajadores y sus familias.