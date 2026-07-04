La Generalitat incorpora IA para hacer "más comprensible" la información de los trámites con la administración

La Generalitat ha incorporado inteligencia artificial (IA) para ayudar al personal gestor a redactar en lenguaje claro la información de los procedimientos administrativos que se publica en la sede electrónica. - GVA

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha incorporado inteligencia artificial (IA) para ayudar al personal gestor a redactar en lenguaje claro la información de los procedimientos administrativos que se publica en la sede electrónica.

Esta herramienta, integrada en el sistema de información de atención a la ciudadanía, permitirá que los textos técnicos asociados a los trámites puedan transformarse en versiones más comprensibles para la ciudadanía y las empresas, manteniendo siempre la supervisión y validación final por parte del personal responsable de cada procedimiento, remarca la administración autonómica en un comunicado.

La iniciativa se enmarca en el Plan Simplifica 2024-2026 y en el Plan de Atención a la Ciudadanía 2025-2027, dos instrumentos estratégicos con los que la Generalitat está impulsando una Administración más sencilla, accesible, cercana y centrada en las personas.

"El objetivo es reducir la complejidad del lenguaje administrativo y facilitar que la ciudadanía y las empresas entiendan mejor qué deben hacer, qué requisitos cumplir, qué documentación deben aportar o cuáles son los plazos de cada trámite", ha explicado el director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega.

La nueva funcionalidad genera una propuesta de redacción en lenguaje claro a partir del texto original. El personal gestor puede comparar el texto inicial con las distintas propuestas generadas por la inteligencia artificial y decidir si acepta el resultado, lo modifica o lo descarta. "En todo caso, antes de su publicación definitiva siempre existe una revisión humana que garantiza que el texto final responde a los estándares de calidad y precisión exigibles", ha indicado Ortega.

La herramienta se aplicará a los principales campos informativos de los procedimientos administrativos, como el objeto del trámite, los requisitos, las personas interesadas, la información sobre las fases del procedimiento, la tramitación, las observaciones o la información relativa a las fases de solicitud, alegación, resolución, justificación y otros trámites comunes.

El director general de Simplificación ha destacado que "la inteligencia artificial debe servir para hacer la Administración más útil, más comprensible y humana". En este sentido, ha señalado que "no se trata de sustituir el criterio del empleado público, sino de darle mejores herramientas para que la información que llega a la ciudadanía sea más clara, más directa y fácil de entender".

Ortega ha subrayado que "muchas veces la dificultad de un trámite no está solo en el procedimiento, sino en cómo lo explicamos. Por ello, incorporar lenguaje claro en la sede electrónica es una medida concreta para reducir barreras, mejorar la experiencia de las personas usuarias y evitar errores o dudas innecesarias durante la tramitación".

La puesta en marcha de esta funcionalidad forma parte del proceso de transformación de la atención a la ciudadanía que está desarrollando la Generalitat, con medidas orientadas a mejorar la calidad de la información, facilitar el acceso a los servicios públicos y ofrecer una relación más clara y sencilla con la Administración.

De este modo, la Generalitat avanza en un modelo de administración digital "más proactiva, accesible y orientada al servicio público", en el que la tecnología se utiliza como apoyo para simplificar trámites, mejorar la información disponible y facilitar el ejercicio de derechos por parte de las personas.

MECANISMOS DE CONTROL

La herramienta incorpora, además, mecanismos de control y trazabilidad. El sistema permite auditar el uso del servicio, identificar cuándo se ha utilizado, por qué usuario y sobre qué campo, así como conocer si la propuesta generada por inteligencia artificial ha sido finalmente aceptada. También se prevé un uso limitado y parametrizable de la funcionalidad, con el fin de garantizar un empleo adecuado, responsable y eficiente.

Con esta actuación, la Generalitat "refuerza su apuesta por el lenguaje claro como una pieza esencial de la simplificación administrativa y de la atención a la ciudadanía". La mejora de los textos publicados en la sede electrónica permitirá que los procedimientos sean más comprensibles desde el primer contacto de la persona usuaria con la Administración, contribuyendo a una relación "más sencilla, transparente y eficaz", concluyen.