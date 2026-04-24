La Generalitat prevé implantar la jornada de 35 horas en la Administración a partir del 1 de enero de 2027

VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)

La Generalitat va a iniciar las negociaciones en las mesas sectoriales para la futura implantación de la jornada de 35 horas en la Administración valenciana con la idea de que se comience a implantarse a partir del 1 de enero de 2027.

La Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, a través de la dirección general de Función Pública, ha reunido este viernes la Mesa General de Negociación de personal funcionario, estatutario y laboral, tal como ha informado la Administración autonómica en un comunicado.

La mesa ha sido presidida por el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, y también ha contado con la presencia del secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó; la secretaria autonómica de Administración Pública, Eva Palomares; el director general de Función Pública, Vicente Serra y la directora general de Presupuestos, Amparo Haro.

En el encuentro se ha abordado como tercer punto del orden del día "instar a cada mesa sectorial a negociar la aplicación de las 35 horas en su ámbito y sus correspondientes adaptaciones en los términos del Acuerdo para la XI Legislatura".

Ahora se va a iniciar la negociación en las correspondientes mesas sectoriales de Sanidad, Educación, Justicia y Función Pública. La Administración lleva meses trabajando en informes en los que se pueda determinar el coste de implantar la jornada de 35 horas semanales.

Desde Hacienda se ha remarcado que cualquier paso que se dé en este sentido "será serio y riguroso, sustentando en la posibilidad de llevarse a cabo según la viabilidad presupuestaria y la disponibilidad de recursos". Al respecto, se ha recordado que el anterior Gobierno valenciano --formado por PSPV y Compromís-- "hizo una promesa en el ámbito de Sanidad imposible de ejecutar al carecer de soporte presupuestario, razón por la que la Abogacía de la Generalitat declaró nulo el acuerdo".

Así, desde Hacienda se recuerda que el crédito presupuestario es de carácter limitativo y la Generalitat debe cumplir la Regla de Gasto establecida por el Gobierno de España y por la Unión Europea, que fija los siguientes límites de crecimiento del gasto: 3,5 por ciento en 2026; 3,4% en 2027; y 3,2% en 2028.

El incremento del gasto en 2026 en el Capítulo I (gastos de personal) es consecuencia directa de los acuerdos salariales estatales, que suponen un aumento acumulado del 6,5% (2,5% en 2025; 2,5% consolidable en 2026; y 1,5% adicional en 2026), con un impacto estimado de 611 millones de euros. Para 2027, se prevé además un crecimiento adicional del 5% (4,5% más un 0,5%).

En este sentido, hay que destacar que la plantilla de la Generalitat ha pasado de 135.016 puestos en 2021 a 160.198 en 2025, lo que supone un incremento de 25.154 efectivos, un 18,63%. Por lo tanto, el Capítulo I supera los 9.300 millones de euros, importe superior al 31% del presupuesto total de la Generalitat.

Además, desde la Conselleria de Hacienda se ha recordado que la Comunitat Valenciana está sometida a una infrafinanciación desde hace años y que la aplicación de la semana de 35 horas supone "un esfuerzo añadido más", al tiempo que se ha insistido en la necesidad de un fondo de nivelación transitorio.

BRECHA SALARIAL

Por otra parte, en la reunión se ha destacado el compromiso del Consell para combatir la brecha salarial en todos los sectores de la Generalitat y se ha abordado la distribución de la dotación presupuestaria del 'Programa temporal de lucha contra la brecha salarial y racionalización y mejora de la clasificación de puestos' para los años 2025 y 2026.

En el capítulo I del presupuesto se ha dotado con 14.000.000 de euros para este programa, de los cuales 7.000.000 de euros corresponden a la anualidad 2025 y otros 7.000.000 de euros a la anualidad 2026. Atendiendo al número de personas empleadas en cada sector, corresponden hasta 5.580.000 euros a Sanidad; hasta 4.150.000 euros a Educación; hasta 520.000 euros a Justicia; y hasta 3.750.000 euros a Función Pública.

"AGILIDAD"

Por su parte, la secretaria general de UGT Serveis Públics del País Valencià, Mayte Montaner, ha pedido "agilidad" y ha lamentado el "tiempo perdido" por parte de la Conselleria de Sanidad a la hora de implantar las 35 horas para su personal, "ya que contaba con un acuerdo con respaldo sindical firmado la pasada legislatura y que el departamento de Marciano Gómez se negó a cumplir".

Cabe apuntar que aunque hay ámbitos, como el de Función Pública, que están "más avanzados"; otros, como el de Sanidad o Educación, están "bloqueados". "Hemos pedido al Consell que pise el acelerador y cumpla con su compromiso", ha dicho.

UGT Serveis Públics espera que el anuncio del conseller no sea una "medida electoralista" y ha instado al Consell a cumpir los compromisos adquiridos. Durante la Mesa la Administración no ha facilitado los diferentes informes sobre el impacto económico y de personal de la aplicación de las 35 horas, afean desde UGT.

Por parte de Hacienda, relata, se ha trasladado que la idea es implantar la reducción de jornada con una reestructruración del personal y con el menor gasto posible. Por otro lado, durante la reunión Montaner ha preguntado a Rovira si tiene previsto incorporar en los próximos presupuestos de la Generalitat una partida para afrontar el aumento retributivo para el colectivo de docentes.

"El conseller de Hacienda y antes de Educación tiene en su mano frenar una huelga que nadie desea, pero a la que nos abocan por la cerrazón del Consell a negociar de forma seria y con plazos", ha manifestado. Una petición, ha señalado, que "no ha sido atendida por el Conseller, que se ha limitado a dar largas sobre este asunto".