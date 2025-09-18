Generalitat inicia la primera tanda de trabajos de dragado del puerto de Cullera para retirar los sedimentos de la dana

Prevé reutilizar un 70% de los sedimentos las playas sumergidas de Cullera y Tavernes y una zona submarina al sur de la bocana portuaria

VALÈNCIA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio ha iniciado la primera tanda de trabajos del dragado del puerto de Cullera que implicará la retirada de los primeros 51.000 metros cúbicos de sedimentos de las riadas, de los 170.000 m3 que contempla el plan de la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos.

Como ha señalado en un comunicado el director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, el proyecto tiene como objetivo "recuperar, mediante el dragado de materiales, el calado que se perdió tras las inundaciones y que supone un peligro para la flota pesquera de Cullera".

De este modo, tras unos primeros trabajos para reparar las instalaciones de la infraestructura de la Generalitat, se ha iniciado una nueva fase, que comprende el dragado de la desembocadura del Júcar. La crecida de los ríos Magro y Júcar del mes de octubre originó una gran cantidad de sedimentos en la bocana y en el canal de acceso del puerto de Cullera.

La intervención supone el dragado de aproximadamente 170.000 m3 de materiales acumulados en esa zona, lo que constituye el "mayor dragado histórico" llevado a cabo por la Generalitat. El 30 por ciento de la cantidad que actualmente ya se está retirando, no se podrá reutilizar tras los análisis de caracterización ambiental.

En una segunda fase, sí se aprovechará el 70% de los sedimentos restantes para, por un lado, las playas sumergidas de los términos municipales de Cullera y Tavernes, concretamente en la zona Brosquil Sur y la Goleta, y por otro, en una zona submarina ubicada a unos cinco kilómetros al sur de la bocana portuaria, entre los tres y seis metros de profundidad.

Este proyecto forma parte del compromiso de la Generalitat con la protección ambiental, el desarrollo sostenible y la recuperación del litoral valenciano. El objetivo es reforzar la defensa ante la erosión y mejorar la calidad de los espacios de baño.

Desde la Generalitat se subraya que, por "cuestiones competenciales" este tipo de actuaciones tiene que llevarlas a cabo el Gobierno, "pero ante la posibilidad de reutilizar la arena y tierras procedentes del dragado portuario que se está realizando se ha logrado un acuerdo para que el trabajo lo lleve a cabo la Generalitat".

La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio asegura que se ha comunicado "en reiteradas ocasiones" al Gobierno de España "la necesidad de realizar regeneraciones de playas a lo largo de todo el litoral". Con estas obras, las Generalitat dará "un paso más" y será ella misma la que realice los aportes de arenas en las playas valencianas.

Todas estas acciones forman parte del plan de la Generalitat, dotado con una inversión de seis millones de euros, "para recuperar el entorno y las infraestructuras del puerto el más afectado por las riadas del pasado mes de octubre". Los trabajos realizados ya se han centrado en restituir la operatividad del muelle pesquero y recuperar el calado, infraestructuras "clave" para el dinamismo del sector primario como es el pesquero y terciario como es el turístico de la localidad.