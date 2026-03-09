La Generalitat inicia la rehabilitación integral del edificio de Correos, que finalizará en diez meses - GVA

CASTELLÓ 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio ha iniciado las obras de rehabilitación energética y funcional del antiguo edificio de Correos de Castelló de la Plana, que albergará la dirección territorial de este departamento. Está previsto que la reforma integral, adjudicada por un importe de 3,17 millones de euros, finalice en el plazo de diez meses.

La unión temporal de empresas (UTE) que ejecuta esta actuación, compuesta por la empresa castellonense Asistencia Técnica y Coordinación de Obra (Atyco) y la madrileña Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua), ha comenzado ya los trabajos con el vaciado y demolición del interior del inmueble.

Para la consellera Marián Cano, el inicio de estas obras supone "un paso importante para dotar a la provincia de Castellón de unas instalaciones modernas, eficientes y adaptadas a las necesidades actuales de la Administración".

La rehabilitación, que asume íntegramente la Conselleria con fondos propios, supondrá un cambio en el uso de estos espacios que, hasta el cese de su actividad, en marzo de 2022, operaban como la principal oficina de Correos en la capital de la Plana.

NUEVA DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS

El proyecto contempla una nueva distribución que se adecuará a las necesidades operativas de la Conselleria, que ubicará en este edificio sus dependencias administrativas en la provincia y abrirá a otro tipo de usos algunos de los espacios comunes.

"La actuación permitirá recuperar un edificio emblemático del centro de Castellón, respetando su valor arquitectónico y adaptándolo a nuevos usos al servicio de la ciudadanía", asegura la titular de este departamento.

El edificio, que se sitúa en la plaza Tetuán, en el centro de Castelló de la Plana, consta de una superficie construida de 2.572 metros cuadrados que se distribuye tres plantas, un sótano y una cubierta transitable.