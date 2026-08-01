La Generalitat iniciará en un mes las obras de rehabilitación en Villa Amparo

Archivo - Villa Amparo - BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL DE CERVANTES - Archivo

VALÈNCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, iniciará en el plazo de un mes las obras de rehabilitación de Villa Amparo, en Rocafort (Valencia), una actuación destinada a recuperar este inmueble protegido y adaptarlo para su uso cultural y museístico.

Los trabajos comenzarán una vez se apruebe el plan de seguridad y se formalice el acta de inicio con la empresa adjudicataria. La intervención cuenta con una inversión de 1.769.504,52 euros y un plazo de ejecución de doce meses desde el comienzo de las obras.

Villa Amparo ocupa un lugar destacado en la historia cultural y literaria española, al haber sido residencia del poeta Antonio Machado durante su estancia en Rocafort entre 1936 y 1938, en plena Guerra Civil. Desde este inmueble, el autor desarrolló parte de su actividad intelectual y literaria, lo que ha convertido la vivienda en un espacio de especial valor patrimonial.

Además, el inmueble destaca como uno de los escasos chalés de esta tipología integrados en el núcleo histórico tradicional de Rocafort. La actuación permitirá conservar los valores patrimoniales que justifican su protección y garantizar su uso futuro como espacio de difusión cultural.

La propuesta contempla la rehabilitación integral de la vivienda con el fin de preservar sus elementos arquitectónicos más relevantes. Entre las actuaciones previstas figura la recuperación de la organización espacial que presentaba el inmueble tras las reformas realizadas entre las décadas de 1950 y 1960. Esta decisión permitirá que la propia construcción refleje las distintas etapas de su evolución y conserve la memoria de las transformaciones que ha experimentado a lo largo del tiempo.

La intervención también incluye la recuperación de diferentes elementos constructivos y paisajísticos que forman parte de la identidad del conjunto. En este sentido, el proyecto se ha diseñado bajo criterios de conservación del patrimonio para compatibilizar la protección del bien con su futuro aprovechamiento cultural.

La vivienda dispone de una superficie construida de 426,85 metros cuadrados sobre una parcela de 3.303 metros cuadrados. Estas dimensiones permitirán desarrollar espacios expositivos, áreas de interpretación y recorridos para visitantes sin alterar las características esenciales del inmueble.

RESTAURACIÓN DE JARDINES Y MEJORA DE ACCESIBILIDAD

Otra de las líneas principales de actuación se centra en la recuperación de la configuración histórica de los jardines correspondiente al periodo comprendido entre 1926 y 1946. La intervención eliminará elementos ajenos al diseño original, corregirá barreras arquitectónicas y mejorará la conexión entre los distintos espacios exteriores.

Asimismo, se habilitarán recorridos accesibles para facilitar el tránsito entre las diferentes zonas ajardinadas. El proyecto incluye la instalación de un ascensor exterior en la fachada oeste, conectado mediante una pasarela con la planta primera de la vivienda, con el fin de garantizar el acceso a todas las personas.

La actuación prevé recuperar y ampliar la red de riego existente para aprovechar el agua procedente de la Real Acequia de Moncada. También se llevarán a cabo labores de mantenimiento y recuperación de la vegetación histórica, la incorporación de especies autóctonas cuando resulte necesario y la restauración del vallado original. Del mismo modo, se creará una cornisa verde integrada en el paisaje de la huerta.

Además, el futuro uso cultural y museístico constituye uno de los ejes del proyecto. La propuesta busca preservar el inmueble y facilitar el acceso del público a sus espacios interiores y exteriores.

Las actuaciones mantendrán el carácter histórico de la vivienda y de los jardines, al tiempo que posibilitarán el desarrollo de actividades culturales compatibles con el régimen de protección del conjunto.