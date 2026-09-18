La Generalitat insiste en exigir al Gobierno un IVA cultural reducido para galerías de arte: "No hay excusas"

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VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha reiterado la reclamación realizada por la Generalitat de que el Gobierno aplique un IVA cultural reducido para las galerías de arte, ya que ha recordado que es algo establecido por una normativa europea. "No hay excusas", ha aseverado.

Alonso se ha comprometido en insistir en esta petición a preguntas de los periodistas tras la presentación de la cita de galerías de arte contemporáneo Abierto València 2026 en el Institut Valencià d'Art Modern (IVAM).

"No se puede entender que el Gobierno no aplique la normativa de la Unión Europea", ha sostenido, y ha destacado que la Generalitat lleva tiempo insistiendo en esta cuestión para apoyar a las galerías de arte de la Comunitat Valenciana.

Además, la responsable autonómica se ha comprometido a defender esta petición "donde haga falta" y ha indicado que hay otros estados de la UE que ya cuentan con un IVA reducido para este sector.

EL PP LO PEDIRÁ EN EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL

En clave política, Alonso ha avanzado que el grupo del PP en Les Corts presentará una resolución al respecto para el próximo Debate de Política General, el último de la legislatura y el primero de Juanfran Pérez Llorca como 'president', que se celebrará el próximo 28 de septiembre. "No hay tiempo que perder", ha apostillado.

El Consell ya aprobó el pasado febrero una declaración institucional en la que advirtió que el mantenimiento del tipo general del IVA, fijado en el 21 %, en la venta de obras de arte a través de galerías "genera un evidente agravio comparativo y una pérdida de competitividad agravada en el contexto internacional, que sitúa al mercado español en una posición de desventaja respecto a la mayoría de los países de nuestro entorno europeo".

Según expuso, esta situación deriva de la no transposición de la Directiva (UE) 2022/542 del Consejo, por la que se modifican las Directivas 2006/112/CE y (UE) 2020/285 en lo que respecta a los tipos del impuesto sobre el valor añadido, que permite a los estados miembros aplicar tipos reducidos de IVA a las entregas de obras de arte.