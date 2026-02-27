La Generalitat introducirá "mejoras" en el concurso de llibrets del próximo año tras las críticas de comisiones y juntas

Archivo - Llibret de falla, en una imagen de archivo - IVAM - Archivo

VALÈNCIA 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Política Lingüística de la Generalitat planea introducir "mejoras" en la convocatoria de ayudas para los llibrets de falla del próximo año tras las críticas recibidas por parte de algunas comisiones y juntas locales a la del ejercicio actual, según ha adelantado 'Las Provincias' y ha confirmado Europa Press. El objetivo es consensuarlas con el sector y que refuercen "la calidad y la transparencia del proceso de evaluación", han transmitido fuentes del citado departamento.

Para ello, una vez resuelta la convocatoria de 2026, la Dirección General se reunirá con las juntas locales falleras para tratar de "mejorar las condiciones de próximas convocatorias" y analizar "de forma conjunta" cómo valorar los llibrets "desde diferentes aspectos, como maquetación, diseño o contenido y calidad literaria".

Todo ello, después de que juntas locales falleras, comisiones, asociaciones y federaciones y unas 300 personas a título individual manifestaran su "profunda preocupación" por los cambios introducidos en la convocatoria de 2026 por la Generalitat, a la que instan a abrir "un espacio de diálogo y revisión" que permita "reconducir esta situación y garantizar que los premios continúan siendo un verdadero estímulo a la excelencia cultural y lingüística".

Desde Política Lingüística han destacado que la participación en la convocatoria de los premios de llibrets es "cada año más numerosa, tanto en cuanto al número de comisiones que concurren como por la calidad y diversidad de los trabajos presentados", un "incremento constante" que supone "un enriquecimiento para el conjunto de la fiesta, pero también comporta la necesidad de realizar una valoración rigurosa, detallada y exhaustiva de cada uno de los llibrets".

Así, han esgrimido que la evaluación de estos trabajos, "que incluye aspectos literarios, lingüísticos, de diseño y contenido, requiere un tiempo considerable para garantizar la máxima objetividad y calidad en el proceso", y se pretende aportar además "una mirada complementaria y especializada para estas calificaciones".

"ADAPTARLAS A LA NORMATIVA VIGENTE"

Al respecto, han indicado que el director general de Política Lingüística, Vicent Satorres, mantuvo una reunión telemática con representantes de juntas locales para abordar la convocatoria de subvenciones destinadas a la promoción del uso del valenciano en el ámbito festivo, en la que explicó que las bases reguladoras "no se habían modificado desde 2016" y que este año se ha hecho "con el objetivo de adaptarlas a la normativa vigente en materia de subvenciones, control y fiscalización, para garantizar una gestión rigurosa, transparente y ajustada a derecho de los fondos públicos".

En este sentido, las mismas fuentes han considerado que el hecho de acreditar el coste y el pago "da seguridad a las propias comisiones, garantiza que todas compiten en igualdad de condiciones, asegura que las ayudas se destinan realmente a la edición de los libretos y protege el prestigio del conjunto del mundo fallero". "El objetivo no es penalizar, sino cuidar y fortalecer el sistema de ayudas para que sea más justo, más claro y más sólido", han incidido.

Además, han informado de que se ha propuesto como medida "excepcional" para este año la elaboración de un estandarte acreditativo para cada falla participante en la convocatoria, que será remitido a las juntas locales antes del 14 de marzo. Además, se planea celebrar "una jornada de reconocimiento de la importancia de la literatura fallera a través de los llibrets".

"DESVIRTÚA EL ESPÍRITU"

Sin embargo, algunas juntas locales, comisiones y asociaciones consideran que la orientación de la convocatoria del presente ejercicio "desvirtúa el espíritu" de los premios al priorizar "criterios vinculados al volumen, la cantidad o la inversión económica en detrimento de los valores esenciales como la calidad literaria, la coherencia editorial, la creatividad, la originalidad y el compromiso con la lengua".

En este sentido, avisan de que si el criterio determinante "acaba siendo la capacidad de contratar servicios externos de corrección profesional, maquetación avanzada, diseño gráfico o incluso redacción de contenidos, se está favoreciendo claramente a las comisiones con mayor disponibilidad económica", lo que genera "una desigualdad estructural, dado que no todas las comisiones cuentan con los mismos recursos, pero que también elaboran los llibrets con esfuerzo propio, dedicación voluntaria y aprecio por la cultura fallera".

Por lo tanto, señalan que, "si se premia más la inversión económica que el contenido real, el premio deja de ser un reconocimiento al esfuerzo, al mérito cultural, a la corrección lingüística y a la promoción del valenciano y pasa a ser un reflejo únicamente de la capacidad financiera", algo que contradice "el espíritu participativo, popular e igualitario de las Fallas".

Con todo, abogan por que los premios reconozcan "la calidad del contenido, la originalidad y el trabajo propio de la comisión, garantizando así una competición justa y coherente con los orígenes de este premio y los valores de la fiesta". Y sostienen que un galardón "que puntúa en base a criterios, la mayoría de los cuales ni siquiera requieren abrir el llibret ni leer parte del contenido, no puede considerarse un premio literario de prestigio ni tampoco un verdadero instrumento de promoción del valenciano".

REIVINDICACIONES

Por todo ello, piden mantener el acto de entrega de premios de este año y garantizar que los correspondientes 'palets' se entreguen antes de Fallas, "como ha sido tradición", con el fin de "respetar la planificación de las comisiones y el valor simbólico que este reconocimiento tiene dentro del calendario fallero".

Además, plantean constituir un grupo de trabajo "estable", con representación de las juntas locales falleras y de las comisiones con trayectoria "consolidada" en la participación en estos premios, con el objetivo de consensuar las bases de la convocatoria del próximo ejercicio, "asegurando la transparencia, la equidad y la adecuación a los valores culturales que tienen que presidir estos galardones".

Y apuestan por defender "la futura reconversión de estas ayudas en un auténtico concurso cultural, con un jurado cualificado e independiente, de forma que puedan primar de manera clara los criterios de calidad, coherencia, originalidad y aportación cultural por encima del presupuesto económico o del volumen".

COMPROMÍS PIDE CONSENSUAR LAS BASES

En este contexto, Compromís se ha sumado a las reivindicaciones y ha exigido que, aunque la convocatoria de este año "ya no tiene solución", el próximo ejercicio se "consensúen" las bases con las comisiones falleras y las juntas locales "para volver a dignificar el premio y servir de estímulo para la promoción del valenciano".

El concejal de Compromís en el Ayuntamiento de València Pere Fuset ha calificado de "lamentable" que el PP y Vox "estén despreciando unos elementos claves de la fiesta como los llibrets y el valenciano". "Son uno de los elementos que permitieron que las Fallas fueran reconocidas como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Hablamos de un pilar que da sentido al reconocimiento cultural de la fiesta", ha remarcado.

Y el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha asegurado que Bernat i Baldoví, "que fue quien hizo el primer llibret de fallas, se avergonzaría de lo que está haciendo el gobierno del PP y Vox". Dicho esto, ha reivindicado el "valor intangible" de la fiesta: "El ingenio no se puede pesar, no puede ser una factura con más dinero, es todo el esfuerzo que ha puesto un fallero a la hora de hacer lo que son las fallas: crítica, crítica al poder y a los poderosos. Y esto no se puede pesar".