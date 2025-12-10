La Generalitat invertirá más de 7,7 millones en la mejora de los puntos de mayor congestión de la CV-35

Reunión del conseller con alcaldes y representantes de las localidades a las que da servicio la autovía CV-35 - GVA

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado que la Generalitat invertirá más de 7,7 millones de euros y atenderá "una reivindicación histórica" para mejorar la seguridad vial de la CV-35, una vía "fundamental" para municipios como San Antonio de Benagéber, Burjassot, Paterna, Llíria, l'Eliana, Bétera o la Pobla de Vallbona.

Martínez Mus, que ha presentado el proyecto en San Antonio de Benagéber junto a alcaldes y representantes de las localidades a las que da servicio la autovía, ha destacado que el Consell apuesta por "una movilidad sostenible y segura, con todas las garantías para los conductores, en una carretera que soporta cada día 115.000 vehículos y que es una de las principales arterias de entrada a València".

En este sentido, ha apuntado que esta iniciativa se complementa "por la apuesta por el transporte público y la renovación de los servicios de Metrobús en estos municipios que han tenido lugar este 2025", según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El proyecto, que será ejecutado en un plazo de 10 meses por la concesionaria Autursa, actuará en cuatro "puntos conflictivos" de la CV-35: las salidas 4, 10, 11 y 16, para "aliviar la congestión en los tramos más saturados, reducir el riesgo de accidentes por retenciones y mejorar la evacuación del tráfico hacia las vías colectoras".

INFORMACIÓN PÚBLICA

El proyecto iniciará en los próximos días el plazo de información pública durante un mes y está previsto que en 2026 se inicien las expropiaciones y las obras comiencen a finales de año.

Martínez Mus ha explicado que la justificación técnica del proyecto "se basa en estudios de tráfico, informes de accidentalidad y observaciones in situ que evidencian que la configuración actual de las salidas no es adecuada para la demanda real registrada", que generan "situaciones de colapso, reducción de velocidad y maniobras peligrosas que afectan directamente a la seguridad vial y la funcionalidad de la infraestructura".

En primer lugar, el proyecto contempla intervenciones en la salida 4 (Burjassot- Campus Universitario). Actualmente, los autobuses que dan servicio al campus se incorporan a la CV-35 mediante un stop y sin carril de aceleración, lo que genera una situación "de riesgo".

Con la obra prevista se construirá un carril de aceleración conectado al carril de salida, creando un cuarto carril en este tramo que permitirá una incorporación segura. Asimismo, se mejorará el drenaje, se renovará la señalización, se sustituirán las barreras de seguridad y se acondicionará el entorno con revegetación.

En segundo lugar, la salida 10 (Parque Tecnológico - Polígonos y urbanizaciones) también será objeto de mejoras. La vía colectora que da acceso al Parque Tecnológico, al polígono industrial l'Andana y a las urbanizaciones de La Cañada y Mas Camarena presenta "embotellamientos" porque el carril derecho desaparece al llegar a la salida.

Para solucionarlo, el proyecto ampliará la colectora con el fin de mantener dos carriles en todo el recorrido y construirá carriles diferenciados de deceleración y aceleración, evitando que las colas afecten al tronco principal de la vía. Para ejecutar esta actuación será necesario construir un muro de contención bajo el paso superior hacia el Parque Tecnológico.

Asimismo, se actuará en la salida 11 (acceso a la vía colectora), que, en sentido València, resulta "insuficiente para absorber la demanda actual y provoca retenciones que ralentizan los carriles lento y central de la autovía". Con el proyecto, se ampliará el tramo de incorporación hasta los 390 metros, frente a los actuales 115, y se creará un carril de trenzado que facilitará el acceso con mayor seguridad.

Además, se adelantará la ampliación del tramo de dos carriles en la colectora e incluirá la construcción de un muro junto a la industria Coinfer, el soterramiento de una línea eléctrica y la estabilización del talud existente.

Por último, la salida 16 (acceso a l'Eliana y zona comercial) afrontará una intervención de especial impacto debido a su elevado nivel de saturación, ya que sirve como acceso principal al municipio y a varias urbanizaciones y áreas comerciales. En la actualidad, la salida dispone de una cuña de transición y un carril de deceleración hacia la glorieta, pero esta rotonda "no tiene capacidad para absorber el tráfico de la CV-35 en hora punta".

Como resultado, se forman colas que superan el carril de deceleración y ocupan el arcén, frenando incluso los carriles lento y central. Esta disminución de velocidad aumenta el riesgo de alcances, agravado por el cambio de rasante y la limitada visibilidad antes de la salida.

Para corregir esta situación, se creará un nuevo carril de trenzado desde la salida 14 y un nuevo ramal directo hacia la glorieta comercial, lo que permitirá descongestionar el acceso principal. Asimismo, se mejorará el drenaje, se actuará sobre la vía de servicio paralela y se instalarán iluminación y pantallas acústicas.

INICIO DE OBRAS

Martínez Mus ha avanzado que, una vez finalizado el periodo de información pública, "se analizarán las alegaciones, se aprobará el proyecto de construcción definitivo y se tramitará la modificación de la concesión; y, una vez autorizada por el Consell, se iniciarán las obras sin necesidad de licitación por parte de la Conselleria".

El alcalde de San Antonio de Benagéber, Enrique Santafosta, ha destacado el "compromiso" y la "voluntad" de la Generalitat para reactivar un proyecto que llevaba años paralizado: "La CV-35 tiene un impacto directo en nuestro vecindario. Las actuaciones previstas supondrán una mejora significativa en la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de nuestros residentes, además de beneficiar a las principales infraestructuras del municipio. Agradecemos también a la Conselleria que haya incluido en esta fase la instalación de una parte de las pantallas acústicas previamente acordadas, una actuación muy necesaria para nuestro entorno urbano".

TRANSPORTE PÚBLICO

El vicepresidente tercero ha subrayado que la apuesta del Consell por la movilidad "integra la mejora de la seguridad vial con el impulso al transporte público". "Desde la Generalitat estamos potenciando las nuevas concesiones de autobús, el 95 por ciento se encontraban caducadas con el anterior Consell, así como las actuaciones en la red de Metrovalencia. Paralelamente, reforzamos la seguridad de nuestras carreteras, por donde circulan los autobuses y los servicios de emergencia", ha dicho.

"La apuesta por el transporte público se materializa en las mejoras del Metrobús en el Corredor Noroeste, que da servicio a 334.000 personas de 16 municipios. El sistema ha optimizado, ampliado y reorganizado sus rutas, consolidando una movilidad equilibrada y duplicado frecuencias. Además, incorpora por primera vez líneas nocturnas de fin de semana en las franjas horarias no cubiertas por el metro", subraya la Generalitat.