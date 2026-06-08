La Generalitat lanza la aplicación móvil de parques naturales para facilitar acceso a rutas, actividades e información - GVA

ALICANTE, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha lanzado la nueva aplicación móvil GVA Parcs Naturals, una herramienta diseñada para acercar los espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana a la ciudadanía "de forma sencilla, accesible e interactiva", según ha explicado la administración autonómica en un comunicado, que ha precisado que la puesta de largo coincide con la conmemoración del 25 aniversario del logotipo de los parques naturales valencianos, el conocido como 'xiulet'.

Durante la presentación, que ha tenido lugar en las instalaciones de la Santa Faz, en Alicante, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha destacado que "esta aplicación permite que cualquier persona pueda descubrir, conocer y disfrutar de nuestro patrimonio natural con información actualizada y accesible desde su teléfono móvil".

El emblema de los parques naturales cumple este año un cuarto de siglo manteniendo una identidad visual "sólida y reconocible, presente en campañas de sensibilización, señalización, publicaciones y acciones divulgativas desarrolladas en los espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana", ha añadido el conseller.

Esta efeméride coincide, además, con "otro hito destacado", ya que en 2026 se cumplen 40 años desde la declaración del Parc Natural de l'Albufera, el primero de la Comunitat Valenciana. Desde entonces, "se ha consolidado una red de espacios protegidos que constituye uno de los principales patrimonios ambientales del territorio valenciano", según el Consell.

DESCUBRIR ENCLAVES

La aplicación GVA Parcs Naturals, desarrollada por la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública, ya está disponible para su descarga y permitirá consultar información actualizada sobre los parques naturales de la Comunitat Valenciana, así como acceder a rutas e itinerarios, mapas, puntos de interés, normativa, recomendaciones de visita y contenidos divulgativos relacionados con la biodiversidad y la conservación.

La aplicación, disponible para dispositivos Android e iOS, incorpora un sistema multilingüe en castellano, valenciano e inglés. Entre sus funcionalidades destaca un mapa interactivo con todos los parques naturales de la Comunitat Valenciana desde el que los usuarios pueden acceder a información detallada de cada espacio, consultar cómo llegar, visualizar galerías fotográficas, conocer la previsión meteorológica y descargar itinerarios en formato GPX para utilizarlos sin conexión a internet.

Entre las actividades que ya se pueden consultar y para las que se puede reservar plaza a través de la aplicación, algo que la Generalitat resalta como "una de las grandes ventajas", figuran propuestas como 'L'Albufera desde dentro', un recorrido interpretativo en barca, así como el 'Itinerario-taller de plantas medicinales de la Sierra Calderona' o la actividad 'Aves y cambio climático. Anilla en familia'.

El desarrollo de la aplicación es el resultado de más de un año y medio de trabajo coordinado entre la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos, Sopra-Steria y Vaersa, la encargada de la gestión de los parques naturales de la Comunitat Valenciana.

"APUESTA"

El vicepresidente ha puesto en valor la "apuesta" de la Conselleria por los parques naturales y ha abundado en que los presupuestos de la Generalitat "refuerzan la apuesta por la protección y conservación de los espacios naturales de la Comunitat Valenciana mediante un incremento de recursos e inversiones que superan los 17 millones de euros".

Entre las actuaciones previstas destacan 175.000 euros para mejorar caminos y señalización en la Tinença de Benifassà, 350.000 euros para el futuro centro de interpretación de Serra Escalona y Dehesa de Campoamor y 125.000 euros para mejoras hídricas en el Parque Natural de El Hondo.

En esta línea, se destinan 7,3 millones de euros al trabajo de las brigadas de Espacios Naturales Protegidos y 490.000 euros a las brigadas de las Illes Columbretes, según ha remarcado la administración autonómica.