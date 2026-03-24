La Generalitat lanza un plan para impulsar el sector aeroespacial de la Comunitat, que ya factura 735 millones al año

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, presenta el Plan Estratégico del Sector Aeroespacial de la Comunitat Valenciana 2026-2030 - GVA

VALÈNCIA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha presentado este martes el Plan Estratégico del Sector Aeroespacial de la Comunitat Valenciana 2026-2030, que pretende convertir al territorio en el "hub mediterráneo de referencia" de esta industria y "consolidar el crecimiento" de un sector que ha alcanzado los 735 millones de euros de facturación al año.

Este plan permitirá incrementar el posicionamiento internacional de la Comunitat Valenciana, fortalecer sus capacidades tecnológicas e industriales y generar "empleo de calidad para las próximas generaciones", ha resaltado Llorca durante el acto que ha organizado la administración este martes para dar a conocer la estrategia.

Pérez Llorca ha señalado que "el sector aeroespacial en la Comunitat Valenciana es una industria emergente que no deja de prosperar y que, en la última década, ha crecido casi un 48% en número de empresas" contando con 90 empresas, 735 millones de euros en facturación y 1.680 empleos directos.

El documento lo han impulsado la Dirección General de Innovación y la Dirección General de Proyectos Estratégicos y lo ha elaborado la consultora KPMG tras 28 entrevistas a empresas, centros tecnológicos, universidades e instituciones del ecosistema aeroespacial y una jornada participativa con 29 agentes clave.

ESTRUCTURA DE LA CADENA DE VALOR

Así, se ha identificado a la Comunitat Valenciana como un "polo emergente" que destaca "por su carácter innovador y su capacidad para integrase en las cadenas de valor europeas". En este ecosistema destacan empresa como PLD Space --"somos la autonomía con la única compañía privada de Europa que tiene acceso al espacio", ha destacado Llorca--, Comet Ingeniería, Abionica Solutions, Iceye, Arkadia y Emxys.

El presidente de la Generalitat ha hecho referencia a que la Comunitat Valenciana cuenta con "infraestructuras únicas en Europa" como los laboratorios de la Agencia Espacial Europea y el Consorcio Espacial Valenciano ubicados en la Universitat de València y en la Universitat Politècnica de València o el centro de incubación de startups espaciales en el Aeropuerto de Castellón.

De igual manera, ha mencionado infraestructuras como el Aeródromo de Siete Aguas y el Puerto de València, así como la Universitat Politèncina de València, líder en ingeniería aeroespacial, y las universidades de Alicante y Miguel Hernández de Elche que aportan excelencia en robótica, electrónica y automatización.

PLANES OPERATIVOS EN TRES DIRECCIONES

El Plan se desarrollará en tres direcciones. La primera estará dirigida hacia la innovación, para elevar el nivel tecnológico invirtiendo en actividades de alto valor. El segundo eje será el de la sostenibilidad y el tercero la colaboración público-privada.

El director general de Innovación, Juan José Cortés, ha explicado que esta hoja de ruta del sector está "en fase de diseño" y que lo que se ha presentado este martes es el "documento maestro" que se irá desarrollando a través de planes operativos sobre los diferentes desafíos estratégicos del sector.

Será en estos planes operativos donde se definirán las actuaciones concretas a realizar, sus plazos y su presupuesto, bajo fórmulas de colaboración público-privada, ha indicado Cortés. Para ello, se mantendrán reuniones con el sector. "Entiendo que antes de verano o después del verano podemos tener los primeros planes operativos y con ellos se dirá si hay capacidad presupuestaria, quién hace qué y de dónde salen los recursos", ha señalado a preguntas de los medios.

Durante la presentación, Cortés ha explicado que el aeroespacial es de "un sector global que está en plena transformación histórica" y ha subrayado que la Comunitat Valenciana cuenta con "toda la estructura de la cadena de valor". "Eso nos sitúa en una posición prevalente respecto al resto de regiones europeas, no solo españolas", ha resaltado.

Cortés ha destacado las oportunidades que supone todo este escenario para la Comunitat Valenciana, como el efecto tractor de las empresas, la creación de empleo cualificado, el "gran potencial" de captación de inversión y la soberanía e independencia energética. "Quien lidere este sector, liderará la geopolítica mundial", ha aseverado.

PRINCIPALES RETOS

En este contexto, el documento ha identificado los principales retos para el sector valenciano. Entre ellos está el capital humano y talento, con "brechas formativas, escasez de perfiles técnicos especializados y un creciendo riesgo de fuga de talento".

El segundo bloque de retos es el que hace referencia a la infraestructura y la regulación, y hace referencia a "barreras tecnológicas, fragmentación logística y de la cadena de valor y la acuciante necesidad de disponer de infraestructuras de prueba y sandboxes regulatorios".

En tercer lugar, el documento alerta de la "falta de un marco de gobernanza unificada, dificultades de financiación en etapas tempranas de desarrollo de proyecto y escasez de fondos de capital riesgo especializados".

PILARES ESTRATÉGICOS

Con estos retos en mente, se ha definido seis pilares estratégicos para el plan. El primero es el de innovación y liderazgo tecnológico, que pasará por incenticas tecnologías críticas como la IA, la fotónica y la propulsión verde; el segundo eje es el del talento, y emprendimiento, para adaptar la formación al sector, atraer perfiles cualificados y apoyar startups aeroespaciales.

El tercer pilar es el de ecosistema y gobernanza, para coordinar al sector con una ventanilla única 'Valencia Espacio' y establecer un observatorio tecnológico y de mercado. En el cuarto pilar de sostenibilidad y modelo económico está crear el Fondo Valenciano del Espacio, impulsar economía circular y simplificar trámites.

El quinto pilar es el de infraestructura y normas, e incluye definir un marco normativo autonómico alineado con Estado y UE. El sexto pilar es el de internacionalización, para construir la marca 'Valencia Espacio'.