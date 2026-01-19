La Generalitat lleva el azul a su logo, aplicaciones y soportes para "adaptarse a las nuevas estructuras de Gobierno"

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, atiende a los medios desde un atril en el Palau a fecha de 9 de enero de 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha modificado su manual de identidad corporativa para incorporar el color azul pantone 293C, que deberá "primar" en su logo así como en todos sus soportes y aplicaciones, para actualizarlo en la dirección que se considera "idónea a los nuevos cambios organizativos" y con el objetivo de "adaptarse a las nuevas estructuras de Gobierno".

Así lo recoge una resolución de la Dirección General de Promoción Institucional, fechada el 22 de diciembre del pasado año, a la que ha tenido acceso Europa Press, que señala que, en "un contexto de reestructuración de las consellerias como el que estamos, la imagen corporativa debe reflejar las prioridades estratégicas del nuevo Consell, adaptarse a su modelo de relación con la ciudadanía y acompañar el nuevo enfoque de la acción pública".

El escrito subraya que una de las "herramientas idóneas para configurar, diseñar y definir los usos de la imagen corporativa institucional es a través del manual de identidad corporativo, que es una garantía de identidad institucional única y reconocible que la Generalitat realiza en el ejercicio de su potestad de autoorganización con funciones tan relevantes como asegurar una identidad visual homogénea, coherente y reconocible".

Por ello, argumenta la necesidad de acometer la remodelación del manual de identidad corporativa y actualizarlo "en la dirección que se considera idónea a los nuevos cambios organizativos" para así "conseguir adaptarse a las nuevas estructuras de Gobierno, con la finalidad de ampliar las posibilidades de uso del mismo para la posible adaptación de la imagen institucional existente, a nuevos usos que se consideran idóneos" por parte del Consell.

Así, indica que, una vez "ha sido realizada y ultimada dicha remodelación, se pone en conocimiento la indicación de que, de acuerdo con ello, la modificación principal reside en la incorporación del color Azul Pantone 293C en el logo de la Generalitat Valenciana y en todos sus soportes y aplicaciones", que ya se ve en los logos oficiales en lugar del rojo o negro que se usaban hasta la fecha.

Y establece que deberá "primar este color en el uso de los logos y aplicaciones que se utilicen o se lleven a cabo en lo sucesivo por todos los centros directivos, organismos o entidades que formen de alguna forma parte de la Generalitat Valenciana".

"EVITAR LA DISPERSIÓN GRÁFICA"

Todo ello, con el propósito de "evitar la dispersión gráfica y simbólica que puede generar confusión en la ciudadanía, prevenir usos indebidos o arbitrarios de la imagen pública, proporcionar seguridad jurídica a los órganos gestores y a la ciudadanía al identificar con claridad la comunicación institucional o garantizar el respeto a la pluralidad lingüística y cultural de la Comunitat Valenciana".

El cambio es visible ya en la propia página web de la Administración autonómica, así como en los perfiles de las redes sociales de las distintas consellerias y físicamente desde hace unas semanas en el atril desde el que comparece habitualmente el 'president' Juanfran Pérez Llorca desde el Palau de la Generalitat.