La Generalitat muestra "ambición" por captar proyectos con mecenazgo: "Daremos todo lo que esté en nuestra mano"

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VALÈNCIA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria autonómica de Cultura, Marta Alonso, ha asegurado este viernes que la Generalitat tiene la "ambición" de captar más proyectos culturales mediante el sistema de mecenazgo en el marco de la ley autonómica de 2018. "Vamos a dar todo lo que esté en nuestra mano y en nuestro presupuesto", ha aseverado.

Así lo ha manifestado a los periodistas tras la presentación de la cita de galerías de arte contemporáneo Abierto València 2026 en el IVAM, donde ha destacado la convocatoria abierta por la Generalitat el pasado 1 de septiembre para que entidades, administraciones, universidades y profesionales presenten solicitudes de declaración de interés social en el marco del sistema valenciano de mecenazgo cultural, científico y deportivo no profesional. El plazo está abierto hasta el próximo 30 de septiembre.

Alonso ha asegurado que el Consell "retoma" así la Ley de Mecenazgo de 2018 con "voluntad política" y con la intención de reforzarla y de "seguir evolucionando" en la captación de proyectos "de calidad" en materia artística o patrimonial en el sistema de mecenazgo. Todo ello, ha subrayado, dentro de una apuesta de "largo recorrido".

Además, ha hecho hincapié en que este objetivo "no significa que la administración va a dejar de apoyar la cultura", sino que quiere potenciar este respaldo de la mano de la colaboración público-privada. "Vamos a por todas", ha dicho al respecto.

Sobre el estado de la campaña iniciada este mes, ha resaltado que se han presentado "muchos proyectos" y ha abogado por que "sean de utilidad" y por que les sirva de "locomotora" para que capten vías de financiación. También ha defendido que la intención de captar la "sensibilidad de los ciudadanos" dentro de esta convocatoria "colectiva".

"UNA CARRERA DE FONDO"

La responsable de Cultura ha asegurado que mantendrán reuniones con los sectores culturales y que habrá una nueva convocatoria el próximo febrero. Se ha comprometido además a "ir mejorando la ley" de 2018 y a difundir estas iniciativas, ya que considera que "es una carrera de fondo" en la que es difícil conseguir resultados a corto plazo.

A la convocatoria pueden presentar proyectos entidades sin ánimo de lucro, administraciones públicas valencianas, universidades y centros públicos de investigación, museos y archivos y empresas y profesionales de los ámbitos cultural, científico y deportivo no profesional.

La Generalitat explicó a finales de agosto que esta nueva etapa coincide con la renovación del Consell Assessor del Mecenatge y con las recientes modificaciones normativas dirigidas a simplificar procedimientos, reducir cargas administrativas y ofrecer mayor seguridad jurídica a las entidades y personas promotoras de proyectos.

La normativa valenciana permite que personas y empresas realicen aportaciones altruistas a proyectos culturales, científicos y deportivos no profesionales. También contempla fórmulas como el micromecenazgo y la cesión temporal de bienes, y establece incentivos fiscales autonómicos en el IRPF para determinadas aportaciones realizadas por personas físicas.