La Generalitat se plantea realojos de personas críticas tras quedar un 60% de ascensores por reparar tras la dana

VALÈNCIA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana se plantea realojos de personas críticas que residen en comunidades en las que quedan por reparar los ascensores dañados por la catastrófica dana del pasado 29 de octubre.

Así lo ha avanzado el vicepresidente durante la presentación del Informe de Diagnóstico del Plan de Recuperación Económica y Social de la Comunitat Valenciana, en un acto que ha estado presidido por el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

El vicepresidente ha explicado que de cada 10 ascensores que fueron dañados con la dana, dos eran de edificios públicos y otros ocho, residenciales, "lo que significa que son los que causan incomodidad o imposibilidad a personas que residen en ellos", ha dicho.

Gan Pampols ha puesto sobre la mesa que solo un 40% de los ascensores dañados por la riada han podido ser reparados, con una media de unos 65 diarios. Queda el otro 60% porque "falta mano de obra cualificada para la reparación y, además, material", ha señalado, al tiempo que ha apostillado: "Los ascensores no se compran porque no están en estanterías. Cada uno tiene unas medidas y hay que ajustarlos a los huecos, a las posibilidades de las maquinarias, etc".

El coste de reparación de un ascensor puede ascender a 60.000 u 80.000 euros y el precio podría crecer por la demanda y la escasa oferta. "Pero lo más grave", ha advertido Gan Pampols, es las personas que están en una situación "insostenible" y que viven en un cuarto piso sin ascensor y no se les puede subir y bajar dos veces al día hasta su casa. "Hay que empezar a pensar en realojos", ha señalado.

Y en esta línea, ha agregado: "En algunas casos se han empleado hasta grúas y no se puede. Nos gustaría tener una solución para esto pero no la tenemos. En los casos críticos se piensa en reubicar a estas personas en otros sitios donde se les garantice un mínimo de movilidad para su calidad de vida", ha indicado.

APARCAMIENTOS Y GARAJES

Por otro lado, respecto a aparcamientos y garajes en zonas subtarráneas que quedaron anegadas por la dana, el vicepresidente ha señalado que hay algunos de tres pisos, tres plantas, en los que la altura del agua superó los ocho metros.

El parking, ha dicho, es de dominio privativo del dueño, es decir, que el responsable de mantenerlo en condiciones o de recuperar las iniciales, es el dueño. Pero sabiendo que es materialmente imposible hacerlo en una catástrofe, el responsable civil subsidiario es la Administración.

"La tardanza en la succión tiene que ver con varias cosas. Primero, con la insuficiencia de medios, a pesar de que vinieron de toda España y de fuera de España, de Francia y de Marruecos y de otros países. No fue inacción, sino incapacidad, porque una succionadora tiene una determinada capacidad. Es una bomba aspirante e impelente. Y dependiendo de la densidad de aquello que tiene que aspirar, funciona o no funciona", ha dicho.

Y ha añadido: "Determinados lodos hacían imposible su extracción. Había que hacer una primera extracción a mano, luego diluirlo y luego extraerlo. Un trabajo ímprobo en el que alguna persona ha perdido la vida. ¿Cuál es el problema al que se está enfrentando ahora la comunidad y que el Instituto Valenciano de la Edificación está trabajando en ello? El de comprobar si la estabilidad natural del edificio, a medio y largo plazo, está garantizada", ha apostillado.