La Generalitat pone lanzaderas entre Albal, Torrent y La Torre para la 'mascletà' en la polémica por los trenes

Autobús de Metrobús - GVA

VALÈNCIA, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat refuerza desde mañana viernes 13 de marzo el servicio de Metrobús y crea la lanzadera Albal-Torrent y Albal-La Torre para dar servicio durante los horarios cercanos a la 'mascletà' de Fallas, tras la suspensión de la llegada de trenes a la Estación del Norte de València entre las 13 y las 15 horas desde el 13 al 19 de marzo, lo que implicará que las líneas de Cercanías C1 y C2 terminen en Albal "mientras no se rectifique la propuesta inicial".

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha anunciado la habilitación de este servicio "especial" de lanzaderas para facilitar la conexión de los viajeros que lleguen a la estación de Albal con la red de transporte metropolitano, si bien admite que será ""difícil" cubrir toda la demanda.

De hecho, la Autoridad de Transporte Metropolitano de Valencia (ATMV) advierte que el servicio será "insuficiente si hay un elevado número de viajeros" y aboga por "viajar en otros horarios y planificar alternativas.

Según ha apuntado el conseller, "ante la decisión de Renfe de dejar a miles de usuarios en una estación sin ningún tipo de conectividad, resulta evidente que no se podrá atender como corresponde a todos esos pasajeros". "Los usuarios no tienen ninguna responsabilidad en esta situación que, a juicio de la Generalitat, responde a una solución que nadie entiende y que no resulta útil para los viajeros habituales de estas líneas", ha incidido el titular de Infraestructuras.

Ante este escenario, la ATMV y la Generalitat "pondrán en marcha un dispositivo de autobuses para tratar de paliar el impacto, aunque ya se ha advertido de que será difícil cubrir toda la demanda, ya que la capacidad de un tren equivale a la de numerosos autobuses".

No obstante, ha dicho que se trata "de una medida de emergencia ante una situación que ha surgido de un día para otro, sin planificación previa y que no responde a lo que necesitan ni a lo que merecen los usuarios de los municipios que utilizan habitualmente este servicio ferroviario". En el caso de que Renfe "rectifique su propuesta inicial" y los trenes lleguen a la Estación del Norte de València "se replegará el servicio".

LÍNEAS DE CONEXIÓN

En esta línea, y aunque ha recalcado que la que la planificación del servicio ferroviario "corresponde a Renfe", la Generalitat ha puesto en marcha las lanzaderas "para facilitar la conexión de estos viajeros con la red de metro, principalmente mediante el refuerzo de frecuencias hacia la estación de Torrent-Avinguda".

El objetivo es "ofrecer una alternativa que permita canalizar el flujo de pasajeros y mejorar su acceso a la red de transporte metropolitano".

Por un lado, la línea Estación de Albal-Metro Torrent Avinguda funcionará aproximadamente desde las 13.10 hasta las 14.40 horas, con varias salidas escalonadas para trasladar a los pasajeros hasta la estación de metro. El objetivo es facilitar que los viajeros procedentes de Renfe "puedan realizar trasbordo en Torrent-Avinguda, final de línea y punto de acceso a la red de Metrovalencia". Desde esta estación se podrá continuar en metro hacia la ciudad de València.

Por otro lado, la lanzadera Estación de Albal-La Torre (EMT) permitirá la conexión con la red de autobuses urbanos de València. El objetivo es canalizar a los viajeros hacia puntos "con mayor conectividad de transporte público y facilitar así su acceso al área metropolitana y al centro de la ciudad".

No obstante, la ATMV advierte que el servicio será "insuficiente si hay un elevado número de viajeros" y aboga por "viajar en otros horarios y planificar alternativas", como la que ha puesto en marcha Metrovalencia que ha habilitado un servicio el aparcamiento gratuito en la nueva estación de València Sud, que cuenta con 536 plazas, para que los usuarios del metro puedan acceder hasta la instalación en su vehículo, aparcar en el parking y desplazarse hasta el centro de la capital de manera cómoda, rápida y sostenible. También se aboga por viajar en otros horarios para acudir directamente a Valencia.