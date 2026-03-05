La Generalitat pone en servicio el puente de La Loma en Loriguilla arrasado por la dana

Puente de la Loma en Loriguilla - GVA

VALÈNCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha puesto en sevicio el puente de La Loma en Loriguilla (Valencia), una actuación que, sumada a la reparación de la pasarela que conecta el casco urbano de la localidad con la estación de Renfe y el polígono de la Reva realizada el pasado agosto, supone la culminación de los trabajos de reconstrucción que llevaba a cabo la administración autonómica a lo largo del barranco del Pozalet a su paso por el municipio.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha visitado las obras, junto a la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez, y la directora general de Recuperación, Sandra Castillo, así como diferentes representantes municipales, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

Mérida ha puesto en valor que se marca "un hito en el proceso de recuperación de la localidad" que vuelve tener conexión a ambos lados del cauce del barranco del Pozalet y que recupera los servicios perdidos con el temporal.

El barranco del Pozalet se desbordó el día de la dana y los dos puentes que lo atraviesan a su paso por Loriguilla fueron muy afectados por la fuerza del agua. El de La Loma quedó arrasado y el de la estación de Renfe muy afectado.

La Generalitat ha destinado 3,5 millones a recuperar estos dos viaductos en el marco del Plan Endavant. Asimismo, también se ha actuado en el tramo entre los dos puentes que bordea el municipio, instalando barandillas y ejecutando tareas de limpieza y de retirada de escombros.

Raúl Mérida ha señalado que el puente de La Loma que se pone este jueves en servicio "permite la conexión entre el casco urbano y una zona donde se concentra una parte significativa de los terrenos agrícolas del municipio, por lo que resulta clave para la movilidad local".

El comisionado ha explicado que, a medida que se va culminando la reconstrucción de infraestructuras básicas, "entramos en una nueva fase de la recuperación en la que vamos a impulsar actuaciones de mejora de la seguridad y de la prevención".

"Somos conscientes de que aún quedan pendientes grandes infraestructuras que requieren plazos de ejecución más largos, como puede ser la construcción de colegios que algunos casos se han tenido que derruir y volver a levantar de cero, pero muchas de las infraestructuras viarias y de comunicación ya están finalizadas, lo que nos permite centrar esfuerzos en nuevos proyectos de prevención", ha apuntado Mérida.

PUENTE MILITAR

El puente de La Loma que se ha abierto sustituye al puente militar que se instaló de forma provisional para dar servicio al municipio tras quedar el original arrasado por el agua.

Al respecto, María José Martínez ha destacado la "celeridad" con que se ha llevado a cabo la obra, "apenas nueve meses después del desmontaje del puente militar provisional ya está en servicio el nuevo puente".

La infraestructura ha sido reconstruida con criterios "más seguros y resilientes". Para ello, se ha aumentado la sección hidráulica que pasa de un ancho libre de 9,40 metros a 13,70 metros. También se ha incrementado el calado, asegurándose un mínimo de 2,85 metros en toda la sección, frente a los poco más de 2,50 metros que se alcanzaban anteriormente en algunos puntos.

Asimismo, se ha ampliado el ancho del puente en un metro, lo que permite disponer de una calzada con dos carriles de tres metros cada uno y un paso peatonal lateral.

La ejecución de esta iniciativa se enmarca en el Plan Endavant de Recuperación que contempla 343 medidas para impulsar la reconstrucción de la Comunitat Valenciana tras la riada.

En el marco de este plan, la Generalitat asumió la reparación de infraestructuras de titularidad municipal ante la imposibilidad de los ayuntamientos de llevarlas a cabo por motivos económicos y ante la urgencia que presentaban. Se trata de 60 obras por importe de 50 millones, que se están desarrollando en una veintena de municipios, entre las que se incluyen la reconstrucción de estos dos puentes en Loriguilla. Se estima que la totalidad de las obras estén finalizadas antes del próximo verano.