La Generalitat presenta a una delegación de Países Bajos el proyecto de parques inundables metropolitanos de València

La Generalitat presenta a una delegación de empresas e instituciones de Países Bajos el proyecto de los parques inundables metropolitanos de València - GVA

VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha presentado a una delegación de empresas, entidades e instituciones de Países Bajos la iniciativa de los parques inundables metropolitanos de València, cuyo concurso internacional para elegir el diseño del proyecto se última en estos momentos y cuyas bases se publicarán en las próximas semanas.

El comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida, ha participado en un webinar para dar a conocer la propuesta que ha contado con la presencia de representantes de una veintena de empresas neerlandesas de ingeniería, arquitectura y paisajismo.

Al encuentro también han asistido el cónsul honorario de Países Bajos en València, Daan Hirs, la embajadora adjunta de Países Bajos en España, Paulina Coronal, y la responsable de la Oficina de Apoyo a Empresas (Netherlands Business Support Office-NBSO) de Valencia, Ilse Wollerich, entre otros, tal como ha informado la Generalitat en un comunicado.

Durante el seminario, Raúl Mérida ha avanzado que "desde la Generailtat estamos ultimando las bases del concurso internacional para la redacción del proyecto, dotado con 6,6 millones de euros, que publicaremos en las próximas semanas". "Queremos atraer las mejores propuestas y el mejor talento internacional para desarrollar una actuación transformadora que marcará el futuro de la resiliencia y la adaptación climática del área metropolitana de València", ha afirmado.

El jurado del concurso, compuesto por doce miembros, será el encargado de seleccionar cinco proyectos finalistas, de las cuales saldrá la propuesta ganadora. La previsión es que el concurso esté resuelto a finales de año.

La propuesta definitiva de diseño a implementar podrá incorporar ideas de todos los finalistas con el objetivo de aumentar la calidad de la misma. En este sentido, se prevé un premio global de unos 360.000 euros a repartir entre los cinco finalistas.

El proyecto de los parques inundables metropolitanos de València planea construir un área verde que sirva a su vez de barrera antiriadas en las riberas del Turia y del Poyo. El espacio contará con una ciclovía que vertebrará el área metropolitana de València y con más de 72 kilómetros de recorridos verdes y fluviales

MUESTRAS DE INTERÉS

Raúl Mérida ha señalado que el "elevado interés" mostrado por las empresas y entidades neerlandesas confirma "que estamos ante un proyecto alineado con las soluciones más innovadoras que se están desarrollando en Europa para afrontar el riesgo de inundaciones mediante infraestructuras verdes".

El comisionado para la Recuperación ha explicado que la dimensión de la propuesta de la Generalitat la convierte en una actuación "de referencia" por su tamaño, mucho mayor que el de otros proyectos europeos. Los parques inundables de València abarcan una superficie aproximada de 1.500 hectáreas.

Según Raúl Mérida, "la Generalitat está impulsando una estrategia territorial integral sin precedentes en España que combina protección frente a inundaciones, recuperación ambiental, mejora de la conectividad metropolitana y generación de nuevos espacios públicos de calidad".

PROMOCIÓN DEL PROYECTO

El encuentro con empresas y asociaciones de Países Bajos en el que han participado también la directora general de Recuperación y Reconstrucción, Sandra Castillo, y el ingeniero responsable de los parques inundables, Vicente Dómine, ha estado organizado por Netherlands Water Partnership.

Entre las empresas que han asistido al webinar figuran FieldFactors, OKRA, ONE Architecture, TU Delft, Witteveen+Bos, Cityförster, Beccan Davila-Puentes, Global Ominium, West 8, ICATALIST, o Pop Com, entre otros. Asimismo, también han participado representantes de la Amsterdam University of Applied Science.

Esta reunión se enmarca en la ronda de encuentros que se están llevando a cabo desde el Comisionado para la Recuperación para dar a conocer el proyecto, con presentaciones en el Comité de Regiones de la Unión Europea, con delegaciones alemanas de Baviera y Sajonia Anhalt, o en el Congreso Internacional de Arquitectura de Barcelona, entre otros.