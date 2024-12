La Generalitat prevé movilizar unos 500 voluntarios al día a municipios afectados por la dana en el puente de diciembre

VALÈNCIA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat Valenciana y la Plataforma de Voluntariado de la Comunitat Valenciana prevén movilizar durante este puente de diciembre autobuses con unos 500 voluntarios de media al día, que se desplazarán a los municipios afectados por la dana.

Así lo indica el balance del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de este jueves a las 21.00 horas, ante estos días festivos de diciembre.

Ante el posible incremento de voluntarios durante el puente festivo, la Generalitat y la Plataforma de Voluntariado han activado un dispositivo para desplazar a los voluntarios en autobuses, desde el viernes al domingo, entre las 8.30 y las 16.30 horas.

Los vehículos se movilizarán "en función de la demanda de los municipios y las labores a realizar" y se prevé que se desplacen en autobuses hasta los municipios afectados por la dana una media de 500 personas voluntarias al día.

La Generalitat ha insistido en pedir a voluntarios y vecinos que respeten las recomendaciones sanitarias y de seguridad, además de evitar el acceso a los aparcamientos subterráneos y sótanos en los que no se hayan finalizado las tareas de limpieza y extracción de lodos.

Entre las recomendaciones sanitarias relativas a la calidad del aire, piden la no participación en labores de limpieza de la población vulnerable: niños, personas de edad avanzada, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas o agudas. También se recomienda el uso de mascarilla FFP2 para realizar tareas de limpieza u otras labores al aire libre en condiciones seguras.

Sobre las medidas contra la leptospirosis, se aconseja usar de botas de agua o zapato cerrado impermeable, ropa que cubra brazos y piernas y guantes impermeables en las labores de limpieza. Además, las heridas, cortes o rasguños deben cubrirse con apósitos/vendajes impermeables; y no se deben consumir alimentos expuestos a roedores o agua contaminada.

En relación a las medidas relativas a la higiene y profilaxis, no se deben manipular cadáveres de animales, sino que se debe notificar a las autoridades para su retirada. Se recomienda lavarse las manos frecuentemente con agua limpia y jabón; no usar electricidad si hay agua en el suelo; no usar generadores portátiles o motores en recintos cerrados o con poca ventilación; y extremar la precaución al manipular residuos que puedan contener productos químicos.