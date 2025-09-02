La Generalitat prevé reabrir al tráfico la carretera de Godelleta afectada por la dana a mediados de octubre

El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, visita el estado de las obras de reconstrucción de la carretera de Godelleta (Valencia) - GVA

VALÈNCIA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha avanzado que se prevé la reapertura al tráfico de la carretera de Godelleta (Valencia) que se vio afectada por la dana a medidados de octubre.

Así lo ha dado a conocer este martes el conseller durante su visita a Godelleta para comprobar el estado de las obras de reconstrucción donde ha estado acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras Viarias, María José Martínez Ruzafa; y la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo, quien ha calificado las actuaciones como "esenciales para la seguridad y la conectividad del municipio".

En concreto, las obras se centran en el paso en la calle Torrent del municipio que se vio "gravemente dañado por las inundaciones y sin capacidad para responder a las nuevas dimensiones del barranco", ha destacado Mus en un comunicado.

Esta es la principal actuación de reconstrucción en Godelleta, que cuenta con dos pasos afectados y una inversión de la Generalitat de 3,5 millones de euros.

El titular de Infraestructuras ha señalado que, en este momento, se continúa avanzando en la restauración de esta infraestructura sobre el barranco del Murtal "con trabajos de la base y las protecciones del puente y hace dos semanas se logró un nuevo hito con la colocación de las vigas del nuevo puente que multiplicará por tres su capacidad".

De este modo, según ha indicado, la nueva estructura de la calle Torrent ha sido diseñada "pensando en el futuro" ya que "cuenta con mayor capacidad de drenaje y protección frente a crecidas, lo que garantiza su resistencia ante eventos extremos como los vividos recientemente", ha detallado.

En este sentido, ha sostenido que "desde la Generalitat se reafirma nuestro compromiso con la seguridad de las infraestructuras y la mejora de la calidad de vida de nuestros municipios. Estas obras son ejemplo de esa voluntad".

PROYECTO DE REHABILITACIÓN

Cabe recordar que la anterior estructura del puente, de un solo vano y 12 metros de longitud, quedó seriamente dañada durante las inundaciones, cuando los restos taponaron el paso y la crecida del agua abrió un nuevo cauce.

Según ha explicado Martínez Mus esto "dejó el puente completamente desconectado y sin capacidad para responder a las nuevas dimensiones del barranco". Debido al deficiente estado de la infraestructura y a su inadecuación funcional frente al cauce actual, modificado tras el paso de la riada, "se optó por reponer el paso mediante una estructura completamente nueva".

De esta manera, se sustituye el antiguo puente por una estructura isostática con dos vigas artesas que permitirán el paso de dos carriles de circulación y aceras peatonales. "Con un vano de 35 metros y un tablero de 9 metros de ancho, la obra aprovecha el espacio generado por la ampliación natural del cauce, garantizando así mayor seguridad y funcionalidad", ha afirmado el conseller.

ACTUACIONES EN LA CALLE LUGO

En paralelo, la Generalitat avanza en la mejora del paso sobre el barranco del de la calle Lugo, también afectado. En este caso, la estructura principal no presenta daños graves, por lo que se está ampliando con un nuevo tramo de marcos prefabricados para cubrir la zona erosionada.

Actualmente, la obra está prácticamente finalizada y se mantiene un sentido de circulación por el paso reconstruido y otro por un desvío provisional, a la espera de que la finalización del paso de la calle Torrent permita restablecer el tráfico habitual.

Las obras de Godelleta forman parte del plan de recuperación de carreteras, puentes y pasarelas de titularidad municipal que ha asumido la Generalitat. Además, ya tiene en marcha el 100 % de los contratos previstos para la reconstrucción, lo que demuestra nuestra capacidad de respuesta y gestión eficaz ante situaciones de emergencia.

En concreto, la Conselleria está llevando a cabo medio centenar de actuaciones en diferentes municipios que han solicitado ayuda para reparar sus infraestructuras municipales con una inversión de 50 millones de euros en el marco del plan 'Recuperem València'.

"Estamos culminando la ejecución de las soluciones definitivas, con obras que no solo reponen las infraestructuras dañadas, sino que las refuerzan frente a futuros episodios extremos", ha concluido el conseller.