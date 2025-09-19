La Generalitat propone al Ayuntamiento "buscar una nueva ubicación" para el Centro de Día de Plaza América

ALICANTE, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha ofrecido al Ayuntamiento de Alicante "soluciones para mantener el servicio de atención diurna a mayores" en el Centro de Día de Plaza América, entre las que está "la búsqueda de una nueva ubicación que cumpla con la normativa actual".

Así lo ha detallado la secretaria autonómica del Sistema Sociosanitario, Elena Albalat, tras reunirse con la concejala de Servicios Sociales, Begoña León, con la que se han abordado "posibles alternativas para que la ciudad alicantina tenga de nuevo abierto un centro de día en una nueva ubicación y en un nuevo inmueble acorde a las necesidades".

Tanto la Generalitat, a través de la Secretaría Autonómica del Sistema Sociosanitario, como el Ayuntamiento "mantienen la colaboración y continúan trabajando en la línea de encontrar una nueva ubicación e inmueble en el que abrir un centro de día" para que "las personas mayores usuarias dispongan de sus servicios de atención, actividades y compañía", según ha informado la Conselleria en un comunicado.

Desde la administración autonómica han señalado que la "problemática" del cierre de este centro de día para personas mayores "llega a causa de la entrada en vigor del decreto de tipologías que modificó el gobierno del Botànic en el año 2023".

Así, han concretado que "estas modificaciones dejaban fuera de la ley a este servicio" del Centro de Día de Plaza América de Alicante, "por lo que la Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda se ha visto en la obligación de cumplir con la normativa vigente".

"Estamos trabajando y colaborando entre administraciones para que nuestro compromiso con las personas mayores de Alicante se haga realidad reabriendo el centro de día, garantizándoles las plazas públicas y un lugar en condiciones al que acudir durante el día y ser atendidos como merecen, realizar actividades y estar acompañados", ha sentenciado Albalat.