La Generalitat proyecta un puente sobre el Turia para mejorar la conexión de Xirivella, Alaquàs y Aldaia con València

La Generalitat proyecta un puente sobre el Turia reservado al transporte público para mejorar la conexión de Xirivella, Alaquàs y Aldaia con València

VALÈNCIA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha participado en el acto de presentación del proyecto de la Generalitat para levantar un nuevo puente sobre el cauce del Turia reservado al transporte público, así como una nueva vía que conecte Xirivella, Alaquàs y Aldaia con València.

La Generalitat propone que se levante un puente "al ser la solución viable técnica y económicamente" y que el mismo pueda ser utilizado por los servicios de Metrobús, servicios de alta capacidad como los BRT que también se plantean para esta zona para o incluso otros medios. Se estima que el coste de la nueva plataforma reservada de unos 8 kilómetros de longitud será de unos 30 millones de euros y el nuevo puente la actuación más costosa, según ha indicado la Generalitat en un comunicado.

Tal y como ha destacado Martínez Mus, la infraestructura favorecería a otras poblaciones como Quart de Poblet y Mislata al descongestionar vías como la A-3 que concentran el grueso del tráfico. En este sentido, durante la presentación se ha destacado que en esta zona el transporte público solo es utilizado por el 20 por ciento de los usuarios y, por ello, se ha abogado por mejorar los datos con iniciativas como esta o las mejoras de Metrobús ya implantadas. También por participar en el trámite de información pública que se abrirá ahora una vez hecho público el proyecto.

Martínez Mus ha considerado que también es "fundamental" que la línea C3 de Cercanías Renfe, que tiene parada en Xirivella, comience a dar "un servicio razonable a la altura del siglo XXI". El vicepresidente ha incidido en que "Xirivella está separada de Valencia únicamente por el nuevo cauce del Turia".

"No estamos hablando de una distancia estructural. Estamos hablando de una barrera infraestructural que tiene solución", ha manifestado. Así, ha señalado que "no es razonable que en un entorno tan próximo a la capital los tiempos de recorrido y las frecuencias sean inasumibles" ni que el vehículo privado sea, "en muchos casos, la única alternativa eficiente".

Ante esta situación, la Conselleria defiende "una solución estructural: la recuperación del servicio de tren C-3 hasta la Estación del Norte, sobre una infraestructura de doble vía y electrificada, que permita frecuencias adecuadas y tiempos competitivos".

El vicepresidente ha recordado que la línea C-3 de Cercanías fue hasta 2008 un "eje fundamental" de transporte público, ya que conectaba directamente estos municipios con el centro de la ciudad, hasta la Estación del Norte. "Era en aquel momento un servicio útil, rápido y competitivo", ha señalado.

Sin embargo, con las obras del AVE y el soterramiento ferroviario, el servicio se interrumpió y, desde entonces, la línea finaliza en Sant Isidre, obligando a los usuarios a realizar transbordo y alargando los tiempos de viaje "de forma absolutamente desproporcionada".

Ante este problema Martínez Mus ha recordado que la Generalitat ha tomado medidas para suplir "las graves carencias de la línea C3 de la red de Cercanías del Estado". En este sentido, ha indicado que "solo en Xirivella se ha reforzado el servicio de Metrobús con 10 nuevos autobuses, incrementando así el servicio a sus vecinos", así como la implantación de un servicio de transporte por vía reservada para dar cobertura a los ámbitos más alejados de la línea ferroviaria. Una medida a la que sumará el nuevo puente reservado a transporte público.

DETALLES DEL PROYECTO

Tal y como se ha destacado en la presentación, la principal infraestructura del nuevo carril reservado será el puente sobre el Turia. El reto técnico es el cruce del nuevo cauce del Turia y la V-30. Por ello, la Generalitat plantea una solución concreta: un puente paralelo al actual puente ferroviario, que garantice la conexión y refuerce la capacidad del sistema.

La alternativa seleccionada contempla la ejecución de una plataforma específica para transporte público con una longitud total de 8.743 metros, concebida como un corredor independiente que permita mejorar la competitividad del sistema frente al vehículo privado.

Desde el punto de vista técnico, el diseño responde a los criterios establecidos para este eje, con una anchura neta tipo de ocho metros, distribuida en dos carriles de 3,50 metros cada uno y arcenes de 0,50 metros. En los tramos urbanos, la sección se ajustará a las disponibilidades de espacio, garantizando una anchura mínima de tres metros por carril. La solución incluye, además, un carril bici-peatonal anexo a la plataforma, reforzando la intermodalidad y la movilidad activa.

Además, establece una conexión directa con centros de gran demanda, como el Hospital General de Valencia, favorece una mayor velocidad comercial y habilita un nuevo corredor independiente de la A-3, contribuyendo a la descongestión de la avenida del Cid. Se trata de un sistema de transporte versátil y de alta capacidad, cuyos itinerarios pueden adaptarse a nuevas demandas y cuya implantación puede desarrollarse por fases. Asimismo, se plantea como solución complementaria a otros modos de transporte y compatible con la efectiva implantación de la línea C-3 y el futuro túnel pasante.

El vicepresidente tercero ha estado acompañado por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transporte, Javier Sendra; la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestre, María José Martínez Ruzafa, así como por la alcaldesa de Xirivella, Paqui Bartual, y alcaldes y representantes municipales de la zona.