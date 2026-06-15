La Generalitat publica el anuncio para la adquisición directa de una parcela para la nueva sede judicial de Xàtiva

Archivo - La consellera de Justicia, Nuria Martínez, y el alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà. - AYUNTAMIENTO XÀTIVA - Archivo

VALÈNCIA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publica el anuncio para la adquisición directa de una parcela para albergar la nueva sede judicial de Xàtiva (Valencia), iniciando así el trámite administrativo para incorporar a su patrimonio una nueva parcela y así poder proyectar y construir el nuevo Palacio de Justicia de la capital de La Costera.

Durante los últimos meses, el Ayuntamiento de Xàtiva ha mostrado su rechazo a la decisión de la Generalitat de iniciar el procedimiento de reversión del inmueble correspondiente al antiguo Real Monasterio de Santa Clara, cedido gratuitamente por el consistorio en 2022 para la construcción de la nueva sede judicial de la ciudad, ya que la administración autonómica considera que no reúne las condiciones necesarias para ello.

El mes pasado, la consellera de Justicia, Transparencia y Participación, Nuria Martínez, volvió a solicitar colaboración del Ayuntamiento de Xàtiva en la consecución de los terrenos en los que poder proyectar la nueva infraestructura judicial. Semanas después, la Conselleria recibió una carta del alcalde de la ciudad, Roger Cerdà, en la que desestimaba las propuestas de la Generalitat y recordaba que tanto el proceso de adquisición como los cambios en materia urbanística deberán contar con la supervisión del consistorio.

"Los ciudadanos de Xàtiva y su partido judicial llevan demasiado tiempo esperando un palacio de justicia digno, accesible y funcional. Esperamos que el equipo de gobierno actual recapacite, actúe, deje de poner trabas, y colabore para poder dar respuesta a esta reivindicación histórica cuanto antes. Desde la Conselleria seguiremos tendiendo la mano al Ayuntamiento de Xàtiva --manifiesta la consellera en un comunicado--. Queremos que el nuevo Palacio de Justicia de Xàtiva sea una realidad lo más pronto posible, por eso estamos avanzando en todos los frentes para que esta nueva infraestructura judicial se materialice lo más pronto posible".

Martínez defiende que la Generalitat ha "desatascado la situación para que Xàtiva pueda contar a la mayor brevedad con una sede judicial que atienda las necesidades reales de los profesionales y de la ciudadanía. No se puede negar, desde la Generalitat estamos dando el impulso necesario a este proyecto para que deje de estar paralizado y se convierta en una realidad".

INFORMES EN CONTRA

Según apuntan desde Conselleria, desde 2018, distintos informes técnicos desaconsejan ubicar el nuevo Palacio de Justicia en Santa Clara. En concreto, un informe de julio de 2018 sobre la viabilidad técnica de traslado de la actual sede judicial de Xàtiva al monasterio concluyó que no es viable porque contaría con una superficie inferior al de la actual sede, así como porque la configuración espacial dificulta su distribución, y cuestionó la accesibilidad del edificio y los recorridos de evacuación.

Otro informe de agosto de 2018, añaden desde Justicia, volvió a poner de relieve los condicionantes derivados de la especial configuración del edifico al tratarse de un Bien de Interés Cultural (BIC), mientras otro informe de julio de 2020 hizo hincapié en la configuración espacial, al señalar que los elementos a conservar del nuevo emplazamiento dificultan su distribución, y en las dificultades derivadas de la posible incidencia arqueológica.

En enero de 2021 el personal técnico de la Conselleria de Justicia emitió un informe en el que realizó una serie de consideraciones indicando que condicionarían fuertemente la implantación de la sede en el Palacio de Santa Clara, augurando, entre otras cuestiones, la práctica imposibilidad de realizar sótanos en el edificio.

"Todas estas variaciones demuestran que el plan funcional de la actuación se fue forzando para hacer encajar a toda costa la actuación en dicha parcela. Desde el principio se ha intentado hacer encajar un zapato de la talla 37 en un pie de la talla 42", ilustra la consellera.

El primer informe de necesidad de enero de 2019 planificaba la necesidad de construir una sede con cabida para un total de siete juzgados. "Sin embargo, a la vista de lo que estaba sucediendo, en febrero de 2019, reiterado posteriormente en julio de 2022, se realiza un nuevo informe de necesidad reduciendo la cifra de siete a cinco juzgados", relatan desde Justicia.

Y agregan: "Teniendo en cuenta que la sede actual que se pretende sustituir con esta actuación cuenta con cuatro plazas judiciales, únicamente quedaría una capacidad de crecimiento de una plaza adicional, cuestión claramente insuficiente para una infraestructura que está llamada a cubrir las necesidades del partido judicial durante las próximas décadas".

Esta cuestión, subrayan, era alertada en los informes de los técnicos de la Conselleria de Justicia, incluso con un informe específico de enero de 2026 en el que se indica expresamente la imposibilidad de crecimiento de la sede para la posible creación de plazas judiciales para los próximos años.

"Si ya hace ocho años este proyecto se quedaba pequeño, imagínese hoy, con una ley de eficiencia que ha modificado radicalmente la organización de los tribunales de instancia y con la nueva sección que se va a crear. El proyecto inicialmente planificado es incapaz de atender las necesidades del partido judicial de Xàtiva", insiste la titular de Justicia.

Por último, la consellera asegura que la decisión de ubicar la nueva sede en Santa Clara se adoptó "sin consenso con los operadores jurídicos" y que "tampoco se tuvo en cuenta que la sede judicial setabense no solo da servicio a Xàtiva, sino a todo el partido judicial, esto es, a casi 88.000 habitantes de 26 municipios de La Costera y La Canal de Navarrés".