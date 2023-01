La Generalitat rechaza una guerra del agua y aboga por negociar para defender intereses "legítimos" de regantes

"Las guerras del agua nunca traen agua", ha sostenido el conseller España ante la subida del precio del agua desalada

ALICANTE, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Arcadi España, ha abogado por la negociación "desde una posición de firmeza" para defender los intereses "no solo legítimos, sino justos" de los regantes. No obstante, ha precisado que la Generalitat no entrará en ninguna guerra, pues considera que "las guerras del agua nunca traen agua".

Así se ha expresado este miércoles España, durante su visita a Alicante, tras ser preguntado por los periodistas sobre la subida del agua desalada, a causa de la decisión del Ministerio de Transición Ecológica de anular la subvención que venía concediendo al agua desalada que usan los regantes de la zona del trasvase Tajo-Segura y que supondrá triplicar los precios.

Al respecto, el conseller ha recalcado que la Generalitat "no está de acuerdo" con este aumento y se ha posicionado "al lado de los regantes", al tiempo que ha apostado por "llegar a acuerdos". "La Generalitat no busca votos con el agua, busca que los regantes tengan el agua que necesitan", ha aseverado.

En este sentido, ha destacado que el Consell trabaja en ello "desde una posición de firmeza y reivindicación conjunta con los regantes, pero sin buscar ningún tipo de guerra". "Las guerras del agua nunca traen agua. Lo que trae agua es la negociación, desde una posición de firmeza y de defensa de unos intereses no solo legítimos, sino justos para los regantes", ha enfatizado.

Cuestionado sobre si el Institut Valencià de Finances (IVF) podría ayudar a que el coste del agua desalada fuera más asumible para los regantes, España ha asegurado que la entidad apoya al sector agrícola de la provincia de Alicante y ha precisado que "siempre apoya a todo el tejido productivo, sea el que sea".

"En este caso, la decisión del precio del agua desalada es una decisión que tiene que tomar el Gobierno de España y esperemos que se corrija y se adecue a las necesidades de los regantes", ha zanjado.