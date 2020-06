La Generalitat rechaza el miedo con la llegada de turistas y espera subir aforos tras una semana "crucial"

Los mil nuevos auxiliares de playas estarán a disposición de los ayuntamientos a partir del 1 de julio

El 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, ha rechazado que haya un sentimiento de miedo ante la llegada de turistas a la Comunitat Valenciana y ha avanzado que a partir de finales de junio se estudiará el aumento de aforos en hostelería y ocio en función de la evolución de los primeros días fuera del estado de alarma, "una semana crucial".

"Si todos cumplimos, no habrá problemas", ha defendido en rueda de prensa presencial tras la reunión de seguimiento entre el Consell y la Administración General del Estado junto a la delegada de Gobierno, Gloria Calero. En el comité también han participado las conselleras de Sanidad e Interior, Ana Barceló y Gabriela Bravo, y representantes de las fuerzas de seguridad.

Generalitat y Gobierno han acordado mantener el nivel 2 en el plan territorial de emergencia, activo desde el 14 de marzo cuando se decretó la alarma, para continuar con la unidad de acción y dejar claro que "seguimos en alerta". La trazabilidad del virus por la Comunitat está en "nivel alto", aunque Puig ha llamado a la prudencia para evitar rebrotes en grupos como en Aragón o Andalucía.

Ante la reapertura del turismo y la inquietud de algunos municipios, el presidente valenciano ha hecho hincapié en que es una semana esencial para España y todas las fronteras europeas del espacio Schenguen, destacando el trabajo precoz de Sanitat para seguir los contagios y el refuerzo de la seguridad en aeropuertos. "Toda la UE está en condiciones similares, por lo que no tendría que tener más incidencia", ha subrayado.

Puig ha apelado al cumplimiento de la higiene y las distancias "a los que vienen y a los de aquí" y ha confiado en que la situación se mantenga, pero sin triunfalismos. "No hay que tener miedo, exigimos responsabilidad", ha coincidido la delegada de Gobierno: "No podemos pedir que no vengan a una Comunitat acogedora y preparada para acoger".

Para la llegada de turistas, la Generalitat prevé que los 1.000 nuevos puestos de auxiliares de playas estén a disposición de los ayuntamientos a partir del próximo miércoles 1 de julio, tras finalizar el periodo actual de formación. Puig ha agradecido la participación masiva tras recibir más de 22.300 solicitudes, con el objetivo de ofrecer la imagen de una Comunitat segura.

SAN JUAN: "ESTAMOS EN MANOS DE LA RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL"

La noche de san Juan, este martes 23, es una de las fechas clave de esta primera semana, aunque casi todos los ayuntamientos la han suspendido. "Estamos en manos de la responsabilidad individual", ha aseverado la delegada de Gobierno, recordando que los botellones están prohibidos y que habrá un dispositivo conjunto de Policía Nacional, Guardia Civil y policías locales.

En función de la evolución de esta semana, la Generalitat estudiará una ampliación de aforos en locales de ocio y hostelería, aunque hasta el 29 de junio se mantienen los porcentajes actuales. Puig ha garantizado que se irán reabriendo "si todas condiciones van como ahora", primero en espacios abiertos y luego en internos con mayor prudencia ante la importancia de la ventilación.

COMPENSACIÓN A TRABAJADORES ESENCIALES

Mientras tanto, el Consell realiza un "estudio pormenorizado" para la compensación económica a los profesionales de servicios esenciales que Puig anunció la semana pasada a modo de complemento salarial. "Se está intentando hacer de forma justa, en las condiciones que podamos", ha recalcado, algo que irá de la mano de un reconocimiento público.

Sobre la vuelta al trabajo de funcionarios, la intención es estudiar las "excepciones razonables" y las situaciones especiales, ante las quejas de sindicatos, y garantizar un servicio público con "un plus de responsabilidad". Puig ha confiado en que no haya problemas y ha recordado que hay algunos que no han parado y "se han jugado la vida", además de abogar por fomentar el teletrabajo para una administración más eficiente.

Como balance, tanto el 'president' como la delegada han resaltado la coordinación y la "relación eficaz" desde el inicio de la pandemia, además de agradecer que el 90% de los valencianos cumpliera el confinamiento.

Calero también ha ensalzado la "triple red de protección" del gobierno de Pedro Sánchez: las ayudas a trabajadores, el fondo para las autonomías como "el mayor mecanismo de lealtad nunca visto" y el "histórico" ingreso mínimo vital para paliar la pobreza, sobre todo infantil. La socialista ha vuelto a llamar al entendimiento y a "dejar de lado las batallas ideológicas".

En esta comparecencia, la primera en el Palau de la Generalitat con periodistas, Puig ha agradecido su trabajo como servicio esencial durante los últimos meses y ha puesto en valor el papel de su gabinete y de la federación de personas sordas Fesord CV para "no interrumpir la comunicación en ningún momento".