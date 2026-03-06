La Generalitat reconoce con los Premios Isabel Ferrer a mujeres y colectivos que "abrieron camino" desde sus ámbitos

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca (3I), y la vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat, Susana Camarero (2D), durante el acto de entrega de los Premios Isabel Ferrer 2026 - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha reconocido este viernes en una nueva edición de los Premios Isabel Ferrer a la presidenta de la Cámara de Comercio de Castellón, Lola Guillamón, a la presidenta de AEPA, Marcela Fernández, y a la fundadora de Mamás en Acción, Majo Gimeno, tres mujeres o colectivos que "abrieron camino" por la igualdad desde sus respectivos ámbitos "para que muchas otras puedan llegar".

Estos galardones, que tienen como finalidad reconocer y visibilizar la trayectoria, el compromiso y la aportación social de mujeres y colectivos que representan igualdad, liderazgo, compromiso y progreso, suponen un "reconocimiento público" para mujeres que han destacado por "romper prejuicios sociales y culturales" que durante décadas las han impedido tener "los mismos derechos que los hombres", que han aportado su "granito de arena" para hacer "cada día más grande la lucha feminista" y que serán un "referente para próximas generaciones".

María Dolores Guillamón preside la cámara de Comercio de Castellón desde 2013 y es la primera mujer que ostenta este cargo. Es perito mercantil y ha dedicado su vida a la dirección y gestión hotelera. Comenzó a los 19 años, después de la muerte de su padre, poniéndose al frente de los negocios familiares, principalmente de hostelería, restauración y construcción, y abriéndose paso en cargos directivos en ámbitos mayoritariamente durante años copados por hombres.

Tras recoger el premio, ha expresado que la igualdad "no se construye con silencio, sino con determinación", y se ha definido como "una más entre tantas mujeres que día tras día trabajan desde el anonimato para que nuestra sociedad sea un lugar más justo". "Nacer mujer en un mundo diseñado por y para hombres no fue una barrera infranqueable, sino uno de los mayores retos", ha apostillado, al tiempo que ha advertido de que los "grandes cambios no llegan a través de imposiciones o golpes en la mesa", sino con "trabajo diario".

Por su parte, la iniciativa Mamás en Acción nació en 2013 en València, cuando Majo Gimeno y un grupo de amigas pusieron en marcha un proyecto para acompañar y dar cariño y apoyo a los niños hospitalizados que se encuentran en situaciones vulnerables y que, por diversas circunstancias, no pueden tener a sus padres o familiares a su lado en ese momento delicado y necesario de compañía.

Dos representantes del proyecto han puesto en valor este "movimiento ciudadano" que nació "de una pregunta sencilla pero incómoda: ¿cómo puede ser que un niño esté solo en el hospital?". Y han celebrado que hoy les acompaña "cuando más lo necesitan", aportándoles "cariño", algo que "les cambia la vida". "No siempre se puede curar pero siempre se puede cuidar", han valorado, y han celebrado que el amor "también puede organizarse y cambiar el mundo".

ESPACIOS SEGUROS Y LIBRES DE ACOSO

Finalmente, Marcela Fernández Losada es licenciada en Derecho y abogada colegiada. Su experiencia laboral se centra en el ámbito de las relaciones laborales tanto en el sector público como en la empresa privada. Desde 2019 está al frente de la asociación de empresarias profesionales y directivas de la provincia de Alicante.

Ha puesto en valor que recibir este premio reconoce la "historia personal" de las galardonadas, es decir, "no solo lo que hacemos, sino cómo lo hacemos", al tiempo que ha reivindicado que las decisiones de las mujeres "nunca son neutras". "La igualdad no es una declaración de intenciones, sino medición, compromiso y seguimiento", ha enfatizado, al tiempo que ha abogado por "transformar estructuras que durante décadas funcionaron de una sola manera", por convertir las empresas en espacios "seguros y libres de acoso" y por generar culturas organizativas "donde nadie tenga que elegir entre dignidad o empleo".

LLORCA RECONOCE QUE QUEDA CAMINO POR RECORRER

De su lado, el 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha incidido en que, pese a que el 8 de marzo se celebre el Día de la Mujer, el trabajo por la igualdad hay que hacerlo "todos los días" para caminar hacia una sociedad "más justa". Así, ha puesto en valor el papel de las mujeres y entidades premiadas y ha resaltado la "convicción" de cada una de ellas con su trabajo "de cada día". "No buscáis un reconocimiento, no es una fotografía, hacéis cosas porque creéis en ellas", ha añadido. Y ha reivindicado estas convicciones en un contexto de una sociedad "tan polarizada" como la actual.

Paralelamente, el jefe del Consell, que ha reconocido que el camino hacia la plena igualdad "va muy bien" pero todavía "queda por recorrer" hasta "llegar a su fin", ha sacado pecho del aumento del presupuesto destinado a esta área y de que, "cuando las cosas se planifican, se obtienen resultados".

Como ejemplo de ello ha reivindicado que, en la actualidad, "tres de cada cuatro empleos que se crean en la Comunitat Valenciana los ocupan mujeres" y que es la región "donde más ha crecido el empleo femenino": "Pongámoslo en valor, pero no para colgarnos la medalla".

Por último, ha abogado por continuar en la "defensa de la igualdad y de una sociedad valenciana mucho mejor" y por que el ejemplo de las premiadas "nos sirva como guía a todos". También ha mostrado su deseo de caminar hacia una sociedad "con menos polarización, discusión y enfrentamiento y más unión, trabajo y convicción".

"LA IGUALDAD REAL NO SE CONSTRUYE CON DISCURSOS VACÍOS"

Y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha reivindicado que el 8M no tiene que ser "solo una conmemoración, sino conciencia de lo avanzado, de lo que aún queda por hacer y de que la igualdad no es un punto de llegada, sino un camino que exige firmeza, coherencia y convicción". "La igualdad empieza justo en el momento en que una mujer comprende que no tiene que pedir permiso para ser quien es", ha resaltado.

Así, Camarero ha animado a "dejar de lado el síndrome de la impostora que no nos deja creer en nuestra valía" y ha defendido que la "igualdad real" no se construye "con discursos vacíos", sino "con ejemplo, determinación y mujeres que deciden dar un paso al frente": "La igualdad no se hereda, se ejerce; no se proclama, se demuestra; no se exige solo hacia fuera, se construye también hacia dentro".

Con todo, se ha comprometido a seguir impulsando desde la Generalitat oportunidades educativas, empleo, conciliación, corresponsabilidad y estructuras sólidas de igualdad.