La Generalitat reforzará buses entre Albal y Torrent Avinguda durante las 'mascletaes', aunque "corresponde a Renfe"

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero y conseller de Infraestructuras, Vicente Martínez Mus, ha avanzado que la Generalitat reforzará los autobuses interurbanos entre Albal (Valencia) y la estación de metro de Torrent Avinguda durante las 'mascletaes' de Fallas del próximo fin de semana y de los días grandes de las fiestas, aunque ha hecho hincapié que no estaba previsto y que es algo que "corresponde a Renfe".

Así lo ha explicado en rueda de prensa tras conocer este pasado lunes la decisión de Renfe, a partir de una petición del Ayuntamiento de València, de reorganizar la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte entre las 13.00 y las 15.00 horas desde el 13 al 19 de marzo para no coincidir con las 'mascletaes' y evitar aglomeraciones en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, con lo que esos trenes solo llegarán hasta la estación de Albal durante esos días entre la una y las tres de la tarde.

Preguntado por la polémica --ante el cruce de reproches entre la alcaldesa de València, Mª José Catalá, Renfe y el ministro de Transportes, Óscar Puente-- y por si la Generalitat tiene previsto reforzar sus autobuses durante esas horas, Mus ha subrayado que es algo que "lógicamente" no tenían preparado ni habían previsto, así como que no entiende "cómo ha llegado a esa conclusión Renfe" de que los trenes solo lleguen hasta Albal.

"Es un charco que nos hemos encontrado sin comerlo ni beberlo", ha dicho. Además, ha explicado que este martes le ha transmitido su preocupación el alcalde de Albal, José Miguel Ferris, porque "van a descargar muchos pasajeros en su estación sin ningún tipo de conectividad" hasta València y serían "mil" viajeros" por cada tren que llegue a Albal en esas horas.

Ante esta situación, ha recalcado: "Si tenemos que salir otra vez a cubrir los defectos de Renfe, lo haremos, si estamos en disposición de cubrir ese servicio y de llevar gente al menos hasta una estación de metro cercana, que sería Torrent Avinguda".

"LA MEJOR SOLUCIÓN"

Para ello ha indicado que contemplan aumentar la capacidad y frecuencia de los buses interurbanos entre Albal y Torrent Avinguda, aunque ha insistido en que "no estaba previsto". Según ha expuesto, es un refuerzo en el que trabajan desde este pasado martes y, en su opinión, sería "la mejor solución" para los pasajeros afectados.

Cuestionado por la petición que hizo el Ayuntamiento de València a Renfe, el conseller ha remarcado que lo que pidió el gobierno de Catalá "por seguridad" fue que "no hubiera pasajeros llegando masivamente en las horas de la 'mascletà', no a dónde tenían que llegar". "Desde luego, Renfe no nos ha dicho que iba a parar los trenes en Albal", ha reiterado, para señalar que la alternativa planteada por la empresa estatal "es insuficiente".

Tras afirmar que Renfe dispone de medios y de capacidad para decidir dónde deberían bajar los pasajeros afectados, ha defendido que "lo lógico sería que, si bajan en una estación sin conectividad con el centro de València, se les enlace como mínimo con una estación de metro".

El titular de Infraestructuras remarcado además que la capacidad de un autobús no es la de un tren y un metro, así como que la estación de Albal es "relativamente nueva y no tiene mucha movilidad prevista".

Respecto a si, en cualquier caso, la solución que barajan sería insuficiente para cubrir las necesidades de los viajeros afectados, ha reiterado que Renfe debería haberlo previsto "con más antelación" y que la Generalitat intentará "hacer lo posible". "Estamos acostumbrados en la ATMV (Autoritat del Transport Metropolità de València) a hacer operativos no previstos --ha añadido en alusión a la dana--. Creo que podemos hacer el esfuerzo, veremos hasta dónde llegamos".