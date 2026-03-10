Puente replica a Catalá que el Ayuntamiento pidió suprimir trenes en la Estación del Norte por las mascletaes

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en una imagen de archivo. - Carlos González - Europa Press

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado este martes, en respuesta a la alcaldesa de València, María José Catalá, que el consistorio de la ciudad pidió que durante las 'mascletaes' de Fallas, durante los días más destacados de estas fiestas, los Cercanías no llegaran a la Estación del Norte "por razones de seguridad", para evitar aglomeraciones en este entorno y en el de la plaza del Ayuntamiento coincidiendo con esos actos pirotécnicos.

Puente ha contestado a la primera edil a través de las redes sociales, después de que esta le haya afeado que su departamento deje algunos trenes --los procedentes del sur de la provincia-- "a 15 kilómetros" de la capital valenciana, en la localidad de Albal, durante las Fallas. El ministro ha detallado que la petición municipal se recoge en uno de los informes presentados por el consistorio, "en la primera frase de su propuesta".

La primera edil ha aludido a la medida adoptada por Renfe a partir de la petición que ella lanzó para evitar aglomeraciones en el entorno de la Estación del Norte y de la plaza del Ayuntamiento los días grandes de las fiestas y coincidiendo con la 'mascletà'.

La responsable municipal ha comentado que en la Junta de Seguridad Local previa a las Fallas expuso que los trenes que "llegaban entre las 13.00 y las 15.00 horas" a la Estación del Norte "los días centrales" de estas celebraciones generaban "un problema de seguridad" por la coincidencia de los viajeros que bajan de ellos con la gente que se concentra para ver la 'mascletà'.

Asimismo, ha asegurado que desde el consistorio "ni siquiera" se planteó "que dejaran de venir a la Estación del Norte" esos Cercanías y ha apuntado que "podían haber habilitado una salida previa y que no se concentrara la salida de pasajeros en la calle Xàtiva" en el citado periodo de tiempo. "Entre lo que yo pedí, que es que no salieran pasajeros a la calle Xàtiva, y lo que ha hecho el ministro, que es dejar a pasajeros en Albal a 15 kilómetros de València, hay un término medio", ha apostillado.

"El Ayuntamiento nunca dijo que no llegaran a la Estación del Norte", ha escrito Óscar Puente en el mensaje que ha publicado en X reproduciendo declaraciones de Catalá. A su vez, ha añadido: "Menos mal que no lo dijo. EN LA PRIMERA FRASE DE SU PROPUESTA".

A continuación, el titular de Transportes adjunta una imagen de parte de un informe firmado el 6 de octubre de 2025 por responsables del servicio de Bomberos y Protección Civil del Ayuntamiento en el que, en el apartado de las "propuestas", indica que se solicita "a los operarios ferroviarios la interrupción de la llegada de trenes a la Estación del Norte entre las 12.00 y las 15.00 horas, en los periodos del 7 al 8 de marzo y del 14 al 19 de marzo de 2026, para limitar la afluencia continua de personas a la calle Xàtiva en este punto, que a esas horas ya presenta una aglomeración importante de público".

Puente también respondió a María José Catalá este lunes en el marco de la polémica abierta por esos Cercanías y a través de las redes sociales. La alcaldesa valoró la decisión de Renfe de reorganizar la llegada de los trenes a la Estación del Norte para no coincidir con la 'mascletà' y evitar así aglomeraciones, pero criticó que algunos convoyes se dejen en la localidad de Albal y se mostró sorprendida por que Renfe no haya habilitado "otro tipo de desplazamiento hasta otros puntos de la ciudad.

"Mira que es difícil batir el récord de deslealtad por parte del PP, pero este caso se lleva la palma", aseveró el ministro, que detalló que el Ayuntamiento de València pidió "que durante las 'mascletaes' los trenes no lleguen a la estación del Norte invocando razones de seguridad", que Renfe se mostró "dispuesto a acceder a la petición del Ayuntamiento siempre que esas razones se justifiquen" y que este aportó "un informe de la Policía Local justificando dichas razones".

El titular de Transportes añadió que la compañía pública accedió y señaló que el Ayuntamiento, "ante la reacción ciudadana" ha puesto "el grito en el cielo" porque "pensaba que Renfe iba a poner autobuses, algo que jamás estuvo sobre la mesa".

BERNABÉ: "CUANDO TE DESMIENTE LA HEMEROTECA"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha aludido este martes, también a través de X, a lo indicado por Catalá esta jornada y a la respuesta que le ha dado Puente.

"Esto de que te desmienta la hemeroteca ya lo hemos vivido con el PP y --el expresidente de la Generalitat, Carlos-- Mazón. Catalá repite el patrón. Aquí, las pruebas de la mentira. València merece algo mejor", ha expuesto la también candidata socialista a la Alcaldía de esta ciudad.