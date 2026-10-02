La Generalitat restituye el tráfico en las carreteras de las provincias de Castellón y València afectadas por lluvias

La Generalitat restituye el tráfico en las carreteras de las provincias de Castellón y València afectadas por el temporal - GVA

VALÈNCIA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha restituido ya el tráfico en las carreteras afectadas por el temporal de lluvias registrado ayer jueves, 1 de octubre, en la Comunitat Valenciana. En concreto, se ha recuperado la circulación en las carreteras CV-10, CV-25, CV-194, CV-205, CV-219, CV-223 y CV-235 de la provincia de Valencia y Castellón.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha visitado Gátova, Eslida y Toga para evaluar y conocer sobre el terreno los daños ocasionados por el episodio de lluvias registrado este jueves, especialmente en zonas que ya se vieron afectadas por los incendios de este verano, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En los encuentros ha estado acompañado por la directora general de Infraestructuras de Transporte Terrestres, María José Martínez Ruzafa, y el director general de Medio Natural y Animal, Luis Gomis, así como por diferentes alcaldes y representantes municipales.

Martínez Mus ha señalado que estas áreas presentan una mayor exposición ante episodios de lluvias intensas, que pueden provocar cortes en las carreteras y condicionar el acceso a los municipios. Y así ha ocurrido en el temporal de las últimas lluvias, que provocó desprendimientos de rocas, acumulaciones de agua y tierra arrastrada. Los equipos de emergencias han podido actuar para resolver las incidencias junto al personal de conservación de carreteras una vez se ha levantado la alerta roja.

En este sentido, el vicepresidente ha reclamado que la legislación estatal "se adapte para considerar al personal de conservación de carreteras como servicio esencial durante las alertas meteorológicas".

El conseller ha explicado que esta consideración "permitiría a estos trabajadores desplazarse para intervenir en municipios cuyos accesos queden cortados", siempre aplicando los criterios de seguridad correspondientes, incluso mientras permanezcan activados los avisos de nivel rojo. Así, ha señalado que se trata "de una modificación de la legislación estatal que la Generalitat viene reclamando ante la mayor frecuencia de este tipo de episodios".

METROVALENCIA

En cuanto al transporte público, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) mantuvo operativo Metrovalencia durante la alerta meteorológica, con un dispositivo que permitió compatibilizar la seguridad con la atención a los usuarios que necesitaban desplazarse, especialmente trabajadores esenciales

Metrovalencia registró este jueves, 1 de octubre, un total de 235.116 viajeros, frente a los 340.351 del día anterior, lo que supone una reducción de 105.235 desplazamientos, un 30,9 por ciento. La demanda se mantuvo en niveles similares durante la mañana e incluso aumentó entre las 10.00 y las 12.00 horas respecto al día anterior. A partir de las 14.00 horas comenzó un descenso significativo que se acentuó durante la tarde y la noche.

Entre las 18.00 y las 21.00 horas se registraron descensos superiores al 70% respecto a la jornada anterior, con la mayor caída a las 20.00 horas, cuando la demanda se redujo un 86,5%. En el TRAM d'Alacant, el impacto de las alertas fue mínimo y el servicio se inició con normalidad en todas las líneas.

Por su parte, el aeropuerto de Castellón operó ayer sin incidencias remarcables los diez vuelos programados y hoy viernes opera con normalidad, mientras que los puertos gestionados por la Generalitat no registraron incidencias importantes durante la noche.