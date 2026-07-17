Generalitat resuelve las ayudas a familias de fallecidos en la dana con 469 subvenciones concedidas por 17,28 millones

Archivo - (Foto de ARCHIVO) Decenas de coches amontonados, a 31 de octubre de 2024, en Sedaví, Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha completado la gestión de ayudas destinadas a familiares de víctimas mortales de la dana con la concesión de un total de 469 subvenciones por un importe global de 17,28 millones de euros.

En las próximas semanas, el Consell empezará a abonar estas ayudas cuyos expedientes se encuentran ya en la fase de gestión económica, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

"Los datos confirman que, apenas mes y medio después de que finalizara el plazo de presentación de solicitudes, el pasado 25 de mayo, la Generalitat ha resuelto ya la totalidad de las ayudas solicitadas por familiares de víctimas mortales", ha destacado la administración.

Estas ayudas se enmarcan en el Decreto 23/2026, de 20 de febrero, del Consell, que establece una cantidad de 80.000 euros por víctima mortal, cifra que se distribuye entre los beneficiarios que acrediten su derecho conforme al orden establecido en la normativa.

Así, los beneficiarios pueden ser el cónyuge no separado legalmente o la persona que mantuviera una relación análoga de afectividad; los hijos de la persona fallecida, así como los hijos que, no siéndolo del fallecido, lo fueran de la persona cónyuge o pareja; y, en su defecto, los padres, abuelos o hermanos.

Estas ayudas concedidas se corresponden con un total de 216 víctimas mortales cuyos familiares las han solicitado. En el resto de casos, no se ha presentado ninguna solicitud por parte de posibles beneficiarios.

El Consell ha terminado así la segunda y última resolución de ayudas a víctimas mortales en la que se han concedido 259 subvenciones que se suman a las 210 concedidas en la primera resolución, y que sumadas conforman la cifra global de 469 ayudas concedidas.

El comisionado para la recuperación, Raúl Mérida, ha explicado que "estas ayudas no pretenden compensar un daño irreparable como es la pérdida de una vida humana, pero sí proporcionar un apoyo económico que permita mitigar las dificultades sobrevenidas a las que han tenido que hacer frente muchas familias y contribuir a su estabilidad económica".

AYUDAS DIRECTAS

La gestión de estas ayudas ha sido desarrollada por la Dirección General de Atención a las Víctimas y a los Afectados, dependiente del Comisionado para la Recuperación, con el objetivo de proporcionar apoyo económico a las familias que han tenido que afrontar las consecuencias más graves de la dana.

Se trata de ayudas directas compatibles con otras subvenciones o indemnizaciones procedentes de administraciones públicas, entidades privadas o compañías aseguradoras y que, además, están exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

Con la resolución de estos expedientes, la Generalitat culmina una de las principales líneas de apoyo previstas para atender a los familiares de las víctimas mortales de la dana y contribuir a su estabilidad económica y a su proceso de recuperación, avanzando ahora hacia la fase final de pago de las ayudas concedidas.

Tras resolver estos expedientes, la Generalitat continuará con la tramitación de las ayudas dirigidas a afectados por la dana con incapacidad permanente absoluta.