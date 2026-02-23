La Generalitat sigue revisando los expedientes de las VPP de Alicante y traslada al juzgado "cuestiones que no casan"

Vista del Residencial Les Naus - Joaquín Reina - Europa Press

VALÈNCIA, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta primera de la Generalitat y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha asegurado que la administración autonómica sigue revisando "todos los expedientes" de las viviendas de protección pública (VPP) de la promoción Les Naus, ubicada en Playa de San Juan, en la ciudad de Alicante, y que está trasladando al juzgado "aquellas cuestiones" que "no casan".

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación en València, donde ha asistido a una mesa informativa sobre igualdad salarial organizada por la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP).

Esta urbanización de VPP lleva varias semanas envuelta en polémica, tras detectarse posibles irregularidades en sus adjudicaciones. Esta cuestión ya la está investigando la titular de la plaza número 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante.

A raíz de este asunto se han producido dimisiones, como la de la ya exconcejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante, Rocío Gómez, que resultó beneficiaria de uno de los pisos. También la de la ahora exdirectora general municipal María Pérez-Hickman, con familiares entre los adjudicatarios. Además, Miguel Ángel Sánchez renunció al cargo de jefe de gabinete de la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, después de trascender que una de las beneficiarias es la madre de sus dos hijas.

RENUNCIAS

A preguntas de la prensa sobre si tiene constancia de que haya otros dos propietarios que estén interesados en el procedimiento para renunciar a las VPP de Les Naus, Camarero ha dicho que desconoce si ha llegado información al respecto a la Conselleria que dirige.

En todo caso, ha insistido en que la Generalitat está "revisando todos los expedientes" y que aún se está "en el plazo para que las personas a las que le faltaba documentación puedan entregarla". "Estamos remitiendo, en este caso ya al juzgado, aquellas cuestiones que estamos descubriendo que no casan", ha apostillado.

Según la vicepresidenta primera del Consell, el viernes pasado ya se remitió al juzgado "una nueva información al casar los visados", algo que "está a disposición ya de la justicia para que investiguen el por qué hay otras personas, para que pidan la información que necesitan para saber si efectivamente las viviendas están siendo ocupadas por las personas que han pedido el visado, por las personas que han comprado esa vivienda, como está establecido en la ley".

"Aquellas personas que quieran renunciar o que hayan manifestado su disponibilidad o su disposición a la renuncia lo tendrán que hacer, en el caso de la Conselleria, por los cauces reglamentarios", ha apostillado.

Y ha matizado: "Solo si conocemos que quieran vender, a quién quieren vender y si esa persona, es decir, si tienen una oferta de compra y que las personas que quieran comprar tengan los requisitos de la VPP, la Conselleria podrá ejercer el derecho de tanteo".

"NO VAMOS A PERMITIR QUE SE ESPECULE"

Así, ha proseguido Camarero, la Generalitat "hasta el momento" no tiene constancia de que haya más interesados en renunciar a las VPP, como ya hicieron dos propietarios, y, sobre la solicitud de derecho de tanteo, ha apuntado: "En el supuesto de que lo hagan, nosotros ejercemos el derecho de tanteo directamente a través del Ayuntamiento, como ha manifestado el Ayuntamiento de Alicante".

"No vamos a permitir que se especule con las viviendas de protección pública", ha recalcado la vicepresidenta primera, al tiempo que ha aseverado: "Vamos a estar vigilantes para que nadie tenga que especular, para que nadie haga trampas y todas aquellas irregularidades que detectemos, sean las que sean, las vamos a trasladar a la Fiscalía o al juzgado, ahora ya que hay una instrucción en marcha, para que revisen, para que investiguen y para que tomen las medidas desde el punto de vista legal que tengan que tomar".