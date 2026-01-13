Generalitat subraya que la nueva ubicación de la estación de autobuses de València debe ser intermodal y menos céntrica

Archivo - Exterior de la Estación de Autobuses de València, a 19 de julio de 2022, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Jorge Gil - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente tercero de la Generalitat y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha manifestado la apuesta de la Generalitat por buscar junto al Ayuntamiento de València una nueva ubicación para la estación de autobuses.

Se pretende "no hacer llegar autobuses a esta tan céntrica ubicación en València" debido a los "colapsos habituales en los accesos" a la ciudad, y la nueva estación deberá cumplir "requisitos de intermodalidad".

Así lo ha explicado Martínez Mus, a preguntas de los medios, tras asistir a la presentación de la revisión del (Patricova), después de que la alcaldesa de València, María José Catalá, confirmase esta búsqueda de una reubicación por parte de las dos administraciones, en lugar de la reforma de la estación.

Martínez Mus ha confirmado que "la primera idea que tenía el Ayuntamiento" era ubicar la estación en Empalme, pero ha puntualizado que de lo que se trata es de "buscar una ubicación que cumpla esos requisitos de intermodalidad que necesitamos para los accesos a Valencia". Así, se hará "donde encontremos la mejor ubicación posible".

En esa línea, fuentes de la Generalitat han precisado que la intención es sacar la estación de su zona actual y que se está estudiando Empalme como propuso el Ayuntamiento, pero no se descartan otras ubicaciones más hacia las afueras, que puedan conectar con otros medios de transporte como Metrovalencia o Renfe.

"Tiene todo el sentido del mundo no hacer llegar autobuses a esta tan céntrica ubicación en València, entre otras cosas porque tenemos problemas también de colapsos habituales en los accesos a València. Tiene todo el sentido del mundo buscar una reubicación, y ahí estamos trabajando de la mano con el ayuntamiento para hacer ese cambio", ha dicho el conseller.