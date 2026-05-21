La Generalitat subraya la "oportunidad" del turismo deportivo para la economía

II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España, celebrado en la Ciutat Esportiva Camilo Cano de La Nucia (Alicante) - GVA

ALICANTE, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo de la Generalitat Valenciana, Israel Martínez, ha destacado este jueves en La Nucia (Alicante) que el "turismo deportivo representa una oportunidad para seguir construyendo productos especializados, sostenibles y con capacidad para generar actividad económica durante todo el año".

Así lo ha indicado este jueves durante la apertura del II Foro Nacional del Deporte y el Turismo como Industria Emergente en España, celebrado en la Ciutat Esportiva Camilo Cano, y que ha reunido a representantes institucionales, entidades deportivas, profesionales del turismo y expertos del sector "para debatir sobre innovación, profesionalización, atracción de eventos y nuevas oportunidades vinculadas al turismo deportivo", detalla el Consell en un comunicado.

Durante su intervención en el acto, el director general de Turismo ha destacado que "el turismo deportivo se ha convertido en un producto estratégico para la desestacionalización y la diversificación de la oferta turística de la Comunitat Valenciana".

Martínez ha abundado en que la Comunitat Valenciana cuenta "con una base sólida para seguir ganando posicionamiento en turismo deportivo, con 120 empresas adheridas a Creaturisme, y más de 340 instalaciones deportivas repartidas por las tres provincias", algo que "permite ofrecer producto especializado, atraer concentraciones y competiciones y responder a perfiles muy diversos, desde deportistas profesionales hasta aficionados y espectadores".

En este sentido, ha añadido que "los datos de demanda confirman el valor estratégico de este producto". Así, según la Generalitat, "en 2025 la Comunitat Valenciana recibió más de 252.000 turistas cuyo motivo principal era la práctica deportiva, con cerca de 800.000 pernoctaciones, y además el visitante internacional presenta una rentabilidad especialmente elevada, con un gasto medio diario de 176 euros y una estancia media de 6,7 días".

Asimismo, Martínez ha señalado que "La Nucia se ha consolidado como un ejemplo de destino vinculado al deporte gracias a una estrategia sostenida basada en infraestructuras, organización de eventos y colaboración público-privada, factores que contribuyen a reforzar su atractivo y a proyectar la Comunitat Valenciana como un territorio competitivo en este segmento".

En esta jornada ha participado también el director general de Deporte, Luis Cervera, que ha intervenido en una mesa redonda junto a directores generales de deporte de las comunidades autónomas de Murcia, Aragón y La Rioja y el director general de la Fundación Deporte Joven (Consejo Superior de Deportes).

Tras compartir "experiencias de éxito" en sus respectivos territorios, así como diferentes tipos de proyectos implementados, Cervera ha resaltado la "relevancia" de foros como el celebrado este jueves en La Nucia: "Son muy importantes para analizar la situación y la evolución del turismo deportivo, un sector en alza y con un gran potencial para la generación de riqueza y empleo, especialmente en la Comunitat Valenciana".

"Las comunidades autónomas tenemos mucho que compartir, la transferencia de conocimiento es fundamental y en la Comunitat Valenciana hemos recorrido un largo camino, puesto que tradicionalmente hemos acogido a turistas y a deportistas profesionales que vienen a nuestros territorios para practicar deporte y hacer turismo", ha concluido Cervera.

El foro está organizado por Turisme Comunitat Valenciana y la Concejalía de Deportes de La Nucia, con la colaboración de Costa Blanca, la Diputación de Alicante y Aqualia.