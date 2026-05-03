La Generalitat ultima una línea de ayudas de 1,5 millones para la transformación digital de 'mid caps' industriales

El Consell ultima una línea de ayudas pionera de 1,5 millones para la transformación digital de 'mid caps' industriales - GVA

VALÈNCIA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio está ultimando una línea de ayudas pionera, dotada con 1,5 millones de euros, dirigida a 'mid caps' industriales, empresas de mediana capitalización y tamaño intermedio de la Comunitat Valenciana.

Así lo ha avanzado la consellera Marián Cano, que ha enmarcado esta actuación en la apuesta del Gobierno valenciano por "una política industrial moderna y alineada con los grandes retos globales".

Esta nueva línea de subvenciones tendrá como objetivo apoyar inversiones transformadoras en digitalización impulsadas por 'mid caps' industriales que permitan mejorar la competitividad, la eficiencia y la capacidad de adaptación del tejido industrial, según ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

"Es una iniciativa novedosa, ya que por primera vez pondremos en marcha a través de Ivace+i subvenciones específicas dirigidas a este segmento clave del tejido productivo, que hasta ahora no contaba con un programa propio de apoyo diseñado a su medida", ha subrayado Cano.

En este sentido, ha destacado que las empresas 'mid caps', que cuentan con entre 250 y 750 trabajadores, "son un motor fundamental de la economía valenciana, porque generan empleo de calidad, aportan valor añadido y cuentan con una gran capacidad de adaptación".

Asimismo, Cano ha señalado que "concentran talento, infraestructuras, tecnologías y conocimiento, y desempeñan un papel decisivo en la modernización del tejido industrial por su capacidad de generar empleo estable, su flexibilidad ante los cambios económicos y su potencial para liderar procesos de transformación". La titular de Industria ha avanzado además que en los próximos meses se publicará la convocatoria de estas ayudas.

Cano ha destacado que la transformación digital "es una de las palancas más eficaces para elevar la productividad y garantizar el crecimiento de las empresas locales" y por ello, esta línea de ayudas acelerará la adopción de tecnologías digitales en aquellas compañías con mayor capacidad tractora.

"Queremos que estas empresas tiren del conjunto de la economía valenciana, generando un efecto multiplicador en innovación, cooperación y crecimiento", ha manifestado.

El importe de la subvención podrá alcanzar hasta el 45 por ciento de la inversión, con un máximo de 100.000 euros por proyecto. "Con esta medida, la Comunitat Valenciana se posiciona como referente en el apoyo a las empresas industriales de tamaño intermedio, apostando por un modelo productivo más innovador, competitivo y preparado para el futuro", ha concluido la consellera.