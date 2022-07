La Generalitat Valenciana celebra la subida del 24% a las CCAA del sistema de financiación: "El mensaje es positivo"

La Comunitat recibirá para 2023 "los mayores recursos de la historia, con 2.835 millones más para la recuperación económica", señala España

VALÈNCIA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las comunidades autónomas recibirán el próximo año 134.336 millones del sistema de financiación, lo que supone un aumento de 26.130 millones respecto al año anterior (un 24% más), según ha comunicado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Es una noticia que el conseller de Hacienda de la Generalitat Valenciana, Arcadi España, ha celebrado, ya que la Comunitat recibirá "los mayores recursos de la historia, con 2.835 millones más para la recuperación económica": "El mensaje es positivo".

Así lo ha aseverado España a la salida de la reunión, que ha calificado como un encuentro "muy positivo para todas las CCAA". Ha recordado, en este sentido, que, tal y como había avanzado, lograr más recursos del Estado era uno de los objetivos con los que la Comunitat Valenciana acudía a la sesión con el fin de poder elaborar unos presupuestos expansivos en 2023.

"Uno de los objetivos era conseguir más recursos para la Comunitat Valenciana y para el conjunto de las comunidades, que somos los que gestionamos el Estado del Bienestar", ha remarcado.

Y ha añadido: "El mensaje es positivo: más dinero para las comunidades autónomas y para poder afrontar con garantías la superación efectiva de la pandemia desde el punto de vista económico y las consecuencias de la guerra en Ucrania".

Desde la Generalitat han recalcado que, con estos números, la administración valenciana recibirá en 2023 "los mayores recursos de la historia" procedentes del sistema de financiación y que se elevan un 26,5% respecto a los recibidos en 2022, dos puntos y medio más que a la media de las CCAA.

En concreto, la Generalitat ingresará en 2023 procedente del modelo de financiación un total de 13.540,6 millones de euros, o lo que es lo mismo 2.835 millones más que en el último ejercicio.

Esta cifra ha sido calificada por el conseller como "histórica para un momento complejo económicamente que nos permitirán elaborar unos presupuestos con los que dar respuesta y apoyo económico a las familias, personas autónomas y empresas que están sufriendo el incremento de costes y a la inflación".

A ello habrá que sumar, según el Consell, el incremento de recursos que se derivará de la flexibilización anunciada por la ministra sobre el objetivo de déficit y que se situará finalmente en el 0,3% para el subsector de las CCAA.

No obstante, Arcadi España pide "ir más allá" e insta a la ministra a aplicar "déficits asimétricos" en función de las características financieras específicas de cada autonomía. "No se puede tratar por igual a comunidades autónomas que no tienen una misma situación de partida y deben garantizarnos una solución a la infrafinanciación valenciana, puesto que la reforma aún no se ha producido", apunta.

Asimismo, aboga por hacer "una reflexión global y conjunta sobre qué parte del déficit se queda el Gobierno, las comunidades autónomas y la administración local, e ir eliminando progresivamente el desequilibrio vertical del sistema". "El reparto de déficit

--continúa-- debe hacerse de forma dialogada, consensuada y transparente, respondiendo a un reparto equitativo ante responsabilidades reales de gasto público".

ENTREGAS A CUENTA

Montero ha comunicado que el próximo año recibirán los mayores recursos de su historia del sistema de financiación. Este incremento se explica porque las entregas a cuenta aumentan un 11%, hasta los 124.292 millones, y las liquidaciones positivas de 2021 alcanzan los 10.981 millones.

La titular de la cartera de Hacienda y Función Pública ha explicado que el dato positivo de las liquidaciones se debe a las previsiones prudentes del Gobierno y a las medidas adoptadas para reforzar el empleo y el crecimiento económico.

La ministra ha recordado que, incluyendo los datos de 2023, las comunidades autónomas habrán recibido en cinco años de Gobierno de Pedro Sánchez 178.750 millones más que en los últimos cinco años completos del Gobierno de Mariano Rajoy, lo que supone un incremento del 40% en la financiación de las autonomías

688688.1.260.149.20220727181650