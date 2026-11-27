El candidato de Vox por Valencia, Ignacio Gil-Lázaro, a la derecha en el mitin de cierre de campaña en la plaza de toros - JORGE GIL - EUROPA PRESS

VALÈNCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El cabeza de lista de Vox al Congreso por Valencia, Ignacio Gil-Lázaro, ha apelado en el cierre de campaña en València a la "esperanza" de los valencianos y de los españoles "hartos de aguantar a este Gobierno inútil, mentiroso, traidor y corrupto", para lograr en las elecciones generales del próximo domingo un cambio que permita "rehacer todo lo que Sánchez y su banda criminal se han cargado".

Así lo ha manifestado este viernes por la noche en su intervención en el mitin de cierre de campaña de Vox en la plaza de toros de València, al que han asistido unas 14.000 personas, según fuentes de la organización. Es el mismo emplazamiento en el que el PP celebró un acto de campaña hace solo seis días con la participación de su líder y candidato, Alberto Núñez Feijóo.

En el mitin de cierre de campaña de Vox han intervenido el presidente de Vox y candidato a la presidencia del Gobierno, Santiago Abascal; el secretario general de la formación, Ignacio Garriga; el presidente de Vox Valencia, Vicente Barrera, y la candidata por Barcelona Júlia Calvet.

En su intervención, Gil-Lázaro ha afirmado que "esta plaza llena a rebosar representa la esperanza de miles de valencianos, pero también de millones y millones de españoles, hartos de aguantar a este Gobierno inútil, mentiroso, traidor y corrupto".

"Españoles que deseamos un Gobierno nuevo, eficaz, responsable y decente, que no robe ni mienta, que sea capaz de garantizar la defensa de la unidad nacional de nuestras fronteras, de la seguridad y de la libertad de todos los españoles", ha reivindicado

El candidato por Valencia ha asegurado que un Gobierno con Vox es la única manera de "rehacer todo cuanto Sánchez y su banda criminal se han cargado". "Para millones de españoles, Vox representa el cambio profundo y tranquilo que hace falta", ha dicho en alusión al lema de la campaña del 29N de la formación.

Y ha insistido: "Por eso queremos que Santiago Abascal sea el próximo presidente, para que España recupere su orgullo y su grandeza".

En este punto, Gil-Lázaro ha hablado en valenciano para decir: "Ara més que mai, altra vegada en peu para ofrenar noves glòries a España. Per València y per España. En peu valencians".

Por su parte, el presidente de Vox Valencia, Vicente Barrera, ha recordado que esta misma plaza, durante su etapa como torero, ha tenido "el honor de hacer muchos paseíllos". "Este no se me va a olvidar jamás", ha aseverado, para destacar que lo ha hecho "con quien está llamado a ser el próximo presidente de España".

"NO LO VAMOS A OLVIDAR"

Barrera --que fue vicepresidente y conseller de Cultura durante el primer año de Carlos Mazón al frente de la Generalitat tras las elecciones de 2023, hasta que Vox decidió salirse de los gobiernos autonómicos-- ha agradecido que Abascal haya elegido València para cerrar la campaña. "No lo vamos a olvidar", ha dicho, y ha defendido que en estas elecciones "nos jugamos la libertad y la democracia".

En este mitin también ha intervenido brevemente la número 6 de Vox al Congreso por Barcelona, Júlia Calvet, quien ha afirmado que estas son unas elecciones clave "para echar de una vez por todas al Gobierno corrupto y criminal de Sánchez". "Es ahora o nunca", ha advertido.

Calvet ha pedido "un último esfuerzo" para votar el próximo domingo a Vox y ha animado a las miles de personas presentes en la plaza a "hablar con todos" sus conocidos para "llenar las urnas". "Este 29 de noviembre empezaremos a recuperar nuestra casa, España. Visca València y visca España", ha concluido.