Gilberto Santa Rosa visita el 16 de diciembre el Roig Arena con un repertorio navideño

Gilberto Santa Rosa actuará el 16 de diciembre en el Roig Arena - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El artista puertorriqueño Gilberto Santa Rosa visitará el 16 de diciembre el Roig Arena de València para interpretar los temas navideños de su repertorio.

Popularmente conocido como 'El Caballero de la Salsa', el artista ha grabado varios álbumes navideños en los que celebra las tradiciones navideñas de Puerto Rico a través de ritmos alegres y animados.

'Gilberto Santa Rosa acumula, además, numerosos premios por su discografía, en la que la salsa es la auténtica protagonista. Recientemente, el artista ha recibido dos nominaciones a los Latin Grammy en la categoría de Mejor Álbum de Salsa por su disco "Debut y Segunda Tanda Vol.2" y Mejor Canción Tropical por "Ahora o Nunca".

Convertido en una de las "figuras esenciales" de la música latina, Santa Rosa ha logrado que temas como 'Conteo regresivo', 'Qué manera de quererte', 'Vivir sin ella' o 'Perdóname' formen parte de la memoria colectiva de varias generaciones.

En sus conciertos, "combina el virtuosismo técnico con una puesta en escena impecable y una cercanía que lo ha convertido en un referente de la salsa romántica y el bolero contemporáneo", destaca la orgamnización en un comunicado.

Reconocido con múltiples premios Latin Grammy y un Grammy anglo, Santa Rosa ha demostrado a lo largo de su carrera una versatilidad que trasciende estilos: ha grabado boleros, colaborado con figuras internacionales, producciones discográficas especialmente dedicadas a las fiestas navideñas y desarrollado un repertorio que ha marcado la historia de la salsa romántica.

Las entradas para el concierto de Gilberto Santa Rosa ya están a la venta en roigarena.com y notikumi.com