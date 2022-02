Los gimnasios piden a Puig que levante la obligación del pasaporte COVID: "Está causando un daño irreparable"

VALÈNCIA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Deportivas (FNEID) reclama al 'president' de la Generalitat, Ximo Puig, que elimine la obligación de presentar el certificado COVID para acceder a estos espacios en la Comunitat Valenciana.

"Salvo que se adopte una decisión, esta medida estará vigente hasta el 28 de febrero, lo que está causando un daño irreparable en nuestra actividad", afirma en una carta dirigida a Puig en representación de los empresarios del sector.

La federación expone una serie de motivos para solicitar esta supresión, como que el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento en las instalaciones. Por tanto, entiende que la exigencia del certificado no está justificada.

Además, a su juicio, la base científica que podría amparar esta medida ha quedado obsoleta, demostrándose que no evita el contagio ni la propagación "y así se ha reconocido por los propios epidemiólogos".

FNEID considera que cada día con esta medida causa un daño "irreparable e injustificado" al sector, al estar perdiendo los meses de temporada alta como enero y febrero. A esto suma que la evolución de la pandemia es "muy favorable y más rápida de lo previsto", lo que en su opinión debería provocar un levantamiento de las medidas al igual que comunidades "incluso con peores datos" y no mantener la "rigidez" en la fecha del 28 de febrero.

Actualmente, subraya, solo la Comunitat y Galicia mantienen esta exigencia para el sector deportivo, mientras "muchas comunidades que, siendo conscientes de la obligación del uso de la mascarilla en todo momento en las instalaciones, ni tan siquiera la llegaron a implantar".

La entidad lamenta así que la Generalitat sea "excesivamente exigente con un sector deportivo que ha demostrado ser responsable y que ayuda a mejorar la salud de las personas, mucho más que otros muchos territorios de la geografía española".

Es más, advierte que la implantación de esta medida les ha "señalado como espacios peligrosos, sin datos que así lo demuestren, lo que ha supuesto una destrucción aun mayor del tejido industrial y lo que ello conlleva: pérdida de empleo juvenil, hábitos de vida saludable y todos los valores asociados al deporte".

PLATAFORMAS MENOS SEGURAS

Otra de las consecuencias que apunta FNEID es que "el miedo al contagio ha facilitado la entrada de productos sustitutivos como las plataformas que ofrecen servicios online, con muchas menos medidas de seguridad para los usuarios y provocando lesiones indeseables".

Alerta además que la modificación de hábitos provocada por las restricciones hace más difícil la recuperación del sector. "No hay que olvidar que estas plataformas digitales son de carácter internacional --subraya--, desarrolladas por multinacionales, que no generan inversión ni empleo en la Comunitat, por lo que no tributan impuestos donde se consumen sus servicios".

Por todo ello, la federación considera que sería de una "irreparable irresponsabilidad" mantener la obligatoriedad. "Quedamos a su estera disposición para lo que considere, reiterando el carácter urgente de la situación en la que nos encontramos", manifiesta el delegado Juan Carlos Gómez-Pantoja en la misiva a Puig, agradeciendo de antemano su interés y deferencia.