La gira de reencuentro de Amaia Montero y La Oreja de Van Gogh llegará al Roig Arena en septiembre de 2026

La gira de reencuentro de Amaia Romero y La Oreja de Van Gogh llegará al Roig Arena en septiembre de 2026 - REMITIDA AL ROIG ARENA

VALÈNCIA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gira 'Tantas cosas que contar', tras el reencuentro de Amaia Montero con La Oreja de Van Gogh, pasará por el Roig Arena de València el 4 de septiembre de 2026.

Treinta años después de que la ciudad de San Sebastián les viera nacer, el tour arrancará en el mes de mayo con un espectáculo que incluirá sus grandes éxitos, como 'Cuídate', 'La Playa', 'Puedes contar conmigo', 'Rosas' o '20 de enero'.

La gira, además de ser "un auténtico homenaje a uno de los grupos españoles más reconocidos en todo el mundo, supone un guiño a uno de sus álbumes más emblemáticos, 'El viaje de Copperport', que este año cumple 25 años", destaca la organización en un comunicado.

"Volver a estar juntos es mágico para nosotros y necesitamos compartirlo. Hay más que nunca queremos salir al mundo con nuestras canciones bajo el brazo, ser miles durante una noche y cantar con vosotros que la vida es una vez, que es aquí y que es ahora", aseguran los componentes de La Oreja de Van Gogh.

Las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh salen a la venta el próximo lunes 20 de octubre a las 12.00 horas en la web www.roigarena.com.